الآن عاجل ورسميا الآن”  pdf نتائج السادس الاعدادي 2023 علمي – أحيائي الدور الاول موقع نتائجنا results.mlazemna.com الرسمي

موقع وزاره التربية نتائج الصف السادس الاعدادي 2023، iq results نقدمه لكم خلال هذا التقرير, حيث أعتمد وزير التربية العراقية النتيجة رسميا ، وما تبقي غير التحضير لظهورها خلال الساعات القادمة, يأتى ذلك بالتزامن مع تساؤلات الكثير حول موقع وزاره التربية نتائج الصف السادس الاعدادي 2023, ويتم حاليا تجهيز أسماء الطلاب في مختلف المحافظات بالعراق. تمهيداً لإعلان نتيجة السادس الاعدادي تمهيدي الدور الاول2023 لكافة الطلاب،لذلك نستعرض رابط الموقع و كيفية الاستعلام عنها خلال السطور التالية.

نتيجة السادس الاعدادي دور أول 2023

أكد الدكتور علي حميد مخلف الدليمي، وزير التربية العراقية في وقت سابق خلال الأيام الماضية أن نتتيجة الصف السادس الاعدادي دور أول للعام الدراسي 2023 ستكون معلنة وظاهرة بالأسماء الكاملة لجميع الطلاب، مابين 15- 20 أغسطس الجاري, وذلك للانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة, وما إذا انتصف الشهر وبدأ قلق الطلاب وأسرهم يزداد , حيث كثرت التساؤلات حول رابط موقع نتائجنا الذى سنوفره لكم في التالي , والذى سيتم رفع ننائج السادس الاعدادي خلال ساعات.

موقع وزاره التربيه نتائج الصف السادس الاعدادي 2023

كشفت وزارة التربية العراقية عن الرابط والموقع الذى سيتمكن جميع طلاب الصف السادس الاعدادي دور أول 2023 من معرفة نتائجهم والحصول بجميع الدرجات لكافة المواد من خلال الضغط على الرابط التالي موقع نتائج السادس الاعدادي في العراق2023.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023

أولاً الدخول إلي رابط الوزارة، وزارة التربية بالعراق .

ثم تحديد النتائج السادس الاعدادي بالدور الأول.

وكتابة البيانات الخاصة برقم الجلوس.

ثم أخيراًالضغط علي استعلام.

احصائيات نتائج السادس الإعدادي الفرع الأحيائي

حيث كان الطلبة الأوائل في الفرع الأحيائي كما يأتي: عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الأولى / 231 طالب وبمعدل (99.86). عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثانية / طالبان فقط وبمعدل (99.83). عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثالثة / 282 طالب وبمعدل (99.71).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الأولى / طالبان وبمعدل (99.57). عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثانية / 3 طلاب وبمعدل (99.43). عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثالثة / طالب واحد فقط وبمعدل (99.29).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الأولى / طالب واحد فقط وبمعدل (98.86). عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثانية / طالب واحد فقط وبمعدل (98.71). عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثالثة / طالب واحد فقط وبمعدل (98.57).

نتائج السادس الإعدادي

التربية الإسلامية/ 94.26 اللغة العربية / 73.03 اللغة الإنكليزية / 70.18 الأحياء / 61.56 الرياضيات / 56.76 الكيمياء / 49.25 الفيزياء / 57.62

التربية الإسلامية / 93.44 الاقتصاد / 76.81 اللغة العربية / 67.62 الرياضيات / 48.73 اللغة الإنكليزية / 57.59 الكيمياء / 48.31 الفيزياء / 43.73

التربية الإسلامية / 90.47 التاريخ / 38.65 الاقتصاد / 77.5 الرياضيات / 70.81 الجغرافية / 76.23 اللغة العربية / 72.04 اللغة الإنكليزية / 41.18

المركز الأول / المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الكرخ الأولى المركز الثاني / المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين المركز الثالث / المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الأولى

المركز الأول / المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الكرخ الأولى المركز الثاني / المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين المركز الثالث / المديرية العامة للتربية في محافظة واسط

المركز الأول / المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء المركز الثاني / المديرية العامة للتربية في محافظة النجف المركز الثالث / المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى