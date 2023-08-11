ظهرت الآن عبر رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023″من هنـــا” epedu.gov.iq

أضافت وزارة التربية والتعليم في العراق عن اقتراب موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ ، وذلك مع انتهاء تصحيح الأوراق الامتحانية ورصد كشوف الدرجات وفي انتظار اعتمادها وتفعيلها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية لكى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائجهم بكل بساطة ، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل المعلومات التي تخص رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023

رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 من أكثر العبارات بحثا عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أولياء الأمور والطلاب ، وسوف نعرض لكم كيفية الحصول على رابط نتائج السادس الاعدادي بالاسم 2023 وذلك من خلال اتباع النقاط التالية:

عليك عزيزي القارئ التوجه إلى منصة وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

عليك بكتابة رقم التحقق الظاهر أمامك على الشاشة

عليك بكتابة نتائج السادس الاعدادي الدور الأول ٢٠٢٣

عليك كتابة اسم رباعي في الخانة المخصصة لذلك بطريقة صحيحة.

قم بالنقر على زر نتيجة وسوف تظهر لك النتيجة على الفور.

كيفية الاطلاع على نتائج طلاب السادس الاعدادي الدور الأول

يمكنك الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، حيث قامت الوزارة بتوفير رابط إلكتروني يمكن لأولياء الأمور والطلاب الدخول عليه للحصول على نتائجهم بكل بساطة وسهولة ، وقامت الوزارة بالإعلان أنه سوف يتم تفعيل النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.