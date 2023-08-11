ظهرت حالًا بالاسم كمان .. نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني 2023 “من هنـــا”

نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني 2023 هي أكثر ما يشغل تفكير الطلاب وأولياء الأمور في العراق ، حيث تعد نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ من أهم المراحل التعليمية للالتحاق بالتقديم في الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة ، لذا يترقب الطلاب وأولياء الأمور النتيجة على أحر من الجمر آملين أن النتائج محققة للآمال بعد مرور سنة دراسية كاملة والعيش في حالة من التوتر والقلق ، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل ما يخص نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني 2023

نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني 2023

بإمكان جميع الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي برقم الامتحاني 2023 من خلال اتباع التعليمات التالية والتي تتمثل على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية من هنا https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

قم بكتابة رقم التحقق الظاهر أمامك والموجود أعلى الخانة .

قم بكتابة نتائج السادس الاعدادي الدور الأول ٢٠٢٣

قم بكتابة اسم المحافظة المقيد بها.

قم بكتابة رقم الامتحاني بطريقة صحيحة في مكانه المخصص.

قم بالنقر على زر استعلام عن نتيجة وسوف تظهر أمامك النتيجة بها جميع درجات المواد والمجموع الكلي.

أسباب تأخر ظهور نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣

يتسائل العديد من المواطنين في العراق عن سبب تأخر ظهور نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ ، وذلك بسبب أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في فحص الأوراق الامتحانية للطلاب والتدقيق في النتائج لضمان وحفظ حقوق الطالب وتحسبا لمنع الوقوع في أي خطأ ، ومن المتوقع أن تظهر نتائج السادس الاعدادي الدور الأول ٢٠٢٣ خلال الساعات القليلة القادمة .