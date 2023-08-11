Pdf الان ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع ناجح ورابط وزارة التربية والتعليم العراقية

تزايد معدل البحث عن نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق تزامنًا مع ظهور هذه النتيجة، حيث يحصل أولياء الأمور و الطلاب على الدرجات، وذلك لمعرفة درجات أبنائهم والكلية التي سوف يلحقون بها، حيث يأمل كل أب و أم أن يحصل ابنها على أعلى الدرجات للالتحاق بكليات القمة، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الأيام الماضية أن موعد ظهور النتائج اليوم الجمعة الحادي عشر من شهر أغسطس، ويتم نزول كافة النتائج على موقع الرسمي للوزارة.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على أن نتائج السادس الاعدادي 2023 قد ظهرت رسميا، حيث من الممكن أن يتم الإعلان على النتيجة اليوم والموافق 10 من شهر أغسطس الجاري، كما صرحت الوزارة أن النتائج سوف يتم الإعلان عنها عبر المواقع الرسمية المتاحة، حيث بعد انتهى جميع الطلاب من أداء الامتحانات، بدأت عمليات التصحيح والتدقيق لإحصاء درجات الطلاب بشكل صحيح قبل الإعلان عنها على الموقع الرسمي للوزارة، حيث أوشكت الجهات المختصة في تصحيح وجمع الدرجات من الإنتهاء من عملها وتسليم الدرجات للوزارة حتى يتم اعتمادها، كما أن الوزارة سوف تقوم بتحميل جميع نتائج الطلاب على المنصة التابعة لها بشكل إلكتروني حتى يستطيع الطلاب الحصول على نتائجهم بسهولة، كما أشارت الوزارة أنها سوف تقوم بإرسال جميع الكشوفات التي تحمل أسماء ودرجات الطلاب إلى المدارس التابعة لهم، وذلك لتسهيل إطلاع الطلاب وأولياء الأمور على نتائج أبنائهم.

نتائج السادس الاعدادي الدور الاول موقع ناجح

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، حيث تعلن بصفة مستمرة وزارة التربية والتعليم العراقية على آخر المستجدات في هذا الأمر من خلال المواقع الرسمية التابعة لها، كما أعلنت الوزارة بأنها سوف تقوم بتوفير النتائج بصيغة Pdf لكافة المحافظات، والتي يمكن الحصول عليها عن طريق اتباع الخطوات التالية..