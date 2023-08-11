“ظهرت الآنPDF ” نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول أحيائي برقم الامتحاني عبر epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول أحيائي بعموم المحافظات وقد أعلنت وزارة التربية العراقية في الساعات الماضية، عن الموعد النهائي التي سوف تعلن بها جميع نتائج السادس الاعدادى بكافة الأقسام العلمية لجميع المحافظات في وقت واحد، وهو ما سوف نعرض إليك تفاصيله من خلال هذا المقال بجانب أستعراض إلي الروابط الرسمية لاستعلام عن نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول.

نتائج السادس الاعدادى 2023 الدور الأول أحيائي

أوشكت عملية إعلان نتائج السادس الاعدادى 2023 بالعراق على الظهور واعتمادها خلال ال72 ساعة المقبلة وفقا لأخر ما ورد إلينا من مصادر رسمية من داخل وزارة التربية العراقية، على أن نتائج السادس الاعدادى سوف تعلن يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس على موقع المتخصصة بتوفير النتائج إلي الطلاب، ومنها الموقع الوزاري وموقع نتائجنا وموقع ناجح، بالإضافة إلي القنوات المتوفرة على موقع التواصل الاجتماعي التليجرام ويتوفر عدة طرق للحصول علي النتيجة منها الاستعلام بواسطة الرقم الامتحاني من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو الحصول على ملف النتيجة من جوجل درايف والتي توفرها اغلب المواقع الأخري التي سبق ذكرها .

نتائج السادس الاعدادى 2023 بالرقم الامتحاني

انتهت امتحانات السادس الاعدادى بالعراق منذ ما يقرب من ثلاثة اساببع كاملة، واستغرقت حتى الآن عمليات التصحيح لأوراق الطلاب في الأقسام ” الأدبي – الاحيائي- التطبيقي ” ما يقرب من شهر كامل على أن تصبح جاهزة إلي الطلاب يوم السبت المقبل على موقع الوزاري برقم الامتحاني، واليك خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول أحيائي من موقع وزارة التربية العراقية: