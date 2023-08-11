تنسيق الجامعات 2023 … تعرف على موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى tansik.digital.gov.eg

تنسيق الجامعات 2023، أعلنت وزارة التعليم والبحث العلمي صباح اليوم عن عقد مؤتمر صحفي يوم الإثنين الموافق 14 اغسطس الجاري والتي من المقرر أن تعلن فيه نتائج تنسيق المرحلة الاولى لتنسيق الجامعات الحكومية ، وسوف يكون هذا الاجتماع بحضور عدد من القيادات التعليمية وعلى رأسهم الدكتور” أيمن عاشور” الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسؤولي مكتب تنسيق الجامعات الحكومية….

تنسيق الجامعات 2023

وقدشدد مكتب التنسيق على طلاب الثانوية العامة بسرعة التقديم في تنسيق المرحلة الأولى وتسجيل رغباتهم على الموقع الالكتروني الخاص بتنسيق الجامعات، وأكد مصدر مسؤول بالمكتب أن حوالي ما يقرب من 102 ألف طالب تقدموا بتسجيل رغبانهم حتى آخر يوم في التنسيق وهو الخميس الماضي.

وأشار “عاشور” خلال تصريح له على قناة الحياة أن معامل الحاسب الآلي الموجودة في الجامعات الحكومية بدأت في استقبال الطلاب بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً طوال فترة التنسيق، هذا بالإضافة إلى الكوادر التعليمية التي كانت متواجدة لمساعدة الطلاب على اختيار رغباتهم.

موعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

فيما أكد الدكتور” عادل عبد الغفار” الذي يشغل منصب المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على طلاب الثانوية العامة ضرورة الاستفادة من الفيديوهات التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والتي ساهمت كثيراً في مساعدة الطلاب على كيفية اختيار التنسيق المناسب وتسجيل رغباتهم بطريقة صحيحة، وأشار إلى أن الوزارة منحت الطلاب وقت إضافي لتعديل الرغبات وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري.