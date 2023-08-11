“بالاسم” ظهرت حالًا نتائج السادس الاعدادي 2023 عموم محافظات العراق عبر موقع ملازمنا

أشارتا وزارة التربية والتعليم العراقية عن الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد تقارير الدرجات والتدقيق فيها ومراجعتها ولم يتبقى سوى الاعتماد من قبل وزير التربية والتعليم ، لذا فعلى أولياء الأمور والطلاب التحلي بالصبر وترقب ظهور النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وسوف نعرض لكم في مقالنا هذا كل التفاصيل الخاصة ب نتائج السادس الاعدادي 2023 عموم محافظات العراق

نتائج السادس الاعدادي 2023 عموم محافظات العراق

الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 عموم محافظات العراق هو كل ما يشغل تفكير وأذهان الآباء والطلاب في وقتنا الحالي في جميع محافظات العراق ، فهي تعد مرحلة مصيرية في حياة الطلاب وتحقيق لأمنياتهم الذي سعوا من أجل الوصول عليها ، ويمكنك الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 عموم محافظات العراق عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من خلال الرابط الاتي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

قم بإدخال رقم التحقق بشكل صحيح في مكانه الصحيح.

قم بكتابة نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣

قم باختيار اسم المحافظة التابع لها.

قم بكتابة رقم الامتحاني واسمك رباعي مع التأكد من صحته.

قم بالنقر على زر نتيجة وسوف تظهر لك النتيجة أمامك بها مجموعك الكلي ودرجات كل المواد الدراسية .

موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي لعام ٢٠٢٣

لم يتبقى سوى القليل عن الإعلان عن موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول لعام ٢٠٢٣ ، حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات التصحيح ورصد تقارير الدرجات ومراجعتها تم الانتهاء منها بشكل نهائي ولم يتبقى سوى الاعتماد وبالتوفيق لجميع الطلاب.