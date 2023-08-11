تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الجديدة “من هنـــا” رابط منصة مظلتي

مليون مواطن عراقي يحاول التعرف والاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، وذلك لما تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من دعم الرعاية الاجتماعية للمستحقين من الشعب العراقي، ولذلك يبحث الجميع من أجل معرفة كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لربما يكونون من ضمن تلك الأسماء، وسنقوم بعرض كافة التفاصيل خلال متابعتكم معنا.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

بعد أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، بدأ الشعب العراقي البحث من أجل الحصول على موعد الكشف عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023 الخاص بشهر أغسطس الجاري، ويحاولون معرفة الشروط المتوافرة للقبول من ضمن قائمة اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، والتي يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، يجب أن يكون عمر المتقدم لا يتجاوز الستين عام ولا يقل عن سن الثامن عشر، أن تكون الأسرة مكونة أربعة أفراد على الأقل.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

لقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع الموقع الرسمي الخاص بها الذي يمكن الدخول والاستعلام من خلاله عن أسماء المشمولين وكذلك يوجد معلومات أيضا تحتاجها بكل ما يخص الرعاية الاجتماعية، وذلك للتسهيل على المستفيدين الدخول والاستعلام عما يجول بخاطرك والاجابة على جميع تساؤلاتهم