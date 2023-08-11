بعد التعديل..موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية 2023 ” تردد القنوات الناقلة”

اقتراب موعد مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان لأندية للموسمه الأول، وتقام البطولة بالكامل على الأراضي والسعودية والتي كانت تضم أقوي الفرق في قارة آسيا وأفريقيا، وشارك ممثلا جمهوريه مصر العربية نادى الزمالك المصري والتي خرج من دور المجموعات بعد تعادله مع النصر السعودي، وقد استطاع النصر السعودي التأهل إلى مباراة النهائي ليواجه بطل الدوري السعودي في نسخته السابقة نادى الهلال واليك تفاصيل متابعة مباراة الهلال ضد النصر.

موعد مباراة الهلال ضد النصر

تأهل النصر السعودي إلى مباراة النهائي في مشوار صعب منذ بداية البطولة فى أول مباراته تعادل مع الشباب بهدف لكلا منهم، وفى مباراة الأخيرة مع الزمالك المصري في دور المجموعات تمكن من التعادل في الدقائق الأخيرة وصعد بفصل فوزه في مباراة على الاتحاد التونسي، والذي كان أضعف فرق المجموعة وتأهل إلى دور الربع النهائي ومنه إلى دور نصف النهائي والذي تمكن من الفوز على الشرطة بهدف دون رد، ليتأهل إلى النهائي ليقابل الهلال بطل آسيا في مباراة كبيرة يوم الأحد المقبل الموافق 12 أغسطس على ملعب الملك فهد في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والسابعة مساءا بتوقيت دبى.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر