رابط تحميل أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية “www.molsa.gov.iq”

في الفترات الماضية، عانى الشعب العراقي من سوء الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية وذلك أدى إلى عدم قدرة أغلبية الشعب العراقي على قضاء احتياجاتهم الاساسية من مأكل ومشرب وملبس ولذك قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير دعم اجتماعي مادي للمساعدة المحتاجين الفعليين لتلك الخدمات، ولذلك قررنا أن يوضح لكم كل ما يتعلق المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

رابط تحميل أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية

الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية هو الموقع الأول والمضمون للكشف والاستعلام وكذلك لتحميل الكشوفات التي تريدها بكل ما يخص المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية ويتم من خلال الآتي:

قم بالدخول على الرابط الحالي https://www.molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/.

قم بكتابة الرمز الخاص المتواجد امامك.

قم بكتابة الاسم الرباعي لك.

قم بتسجيل الرقم القومي الخاص بك دون اخطاء.

قم بالضغط على كلمة استعلام

قم بالضغط على كلمة التحميل، بعدها سيتم تحميل عبر الهاتف الشخصي.

كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية لعام 2023

قامت الوزارة بتكثيف الجهود التي بذلتها وذلك من اجل حصول المواطنين على المساندة المادية التي تعليهم في الحياة الاجتماعية التي يتعايشون بها ومن أجل تقوية روح الانتماء لدى الشعب العراقي، حيث تدرك الوزارة مدى الضيق الذي يعاني منه بعض فئات الشعب العراقي في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة، لذلك قامت بفرز الطلبات التي تجاوزت 300 ألف طلب لأخذ المستحقين الفعليين من تلك الطلبات لصرف الدعم الاجتماعي لهم حسب الاولوية من حيث الدعم المادي المنعدم إلى المتوسط وهكذا حسب الاستحقاق.