ظهرت حالًا بالاسم “بدون رقم امتحاني” على رابط نتائج الصف السادس الاعدادي 2023

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية رابط نتائج الصف السادس الاعدادي ، وذلك لتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور عملية الحصول على النتيجة من مقاعدهم دون الحاجة للذهاب إلى المصالح والإدارات الحكومية ، وكل ما عليك هو استخدام الإنترنت والدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية ، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية الحصول على رابط نتائج الصف السادس الاعدادي

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي

رابط نتائج الصف السادس الاعدادي هو رابط إلكتروني قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوفيره ليتكمن أولياء الأمور والطلاب الحصول على النتيجة بكل بساطة وسهولة وتوفير الجهد المبذول والوقت للوصول إلى النتيجة ، كل ما عليك هو استخدام هاتفك المحمول والاتصال بالأنترنت والذهاب إلى رابط نتائج الصف السادس الاعدادي، وذلك من خلال الدخول على الرابط التالي https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/ وكتابة رمز التحقق الموجود أمامك في الصفحة وكتابة اسم المحافظة المقيد بها والرقم الامتحاني بطريقة صحيحة أو اسمك رباعي وسوف تظهر لك النتيجة بكل سلاسة.

موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول الأساسي لعام 2022

لم يتم التصريح بشكل رسمي عن يوم سيتم فيه الاعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 ، ولكن وضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية أن عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق ورصد تقارير الدرجات النهائية تمت بالفعل وبانتظار تفعيلها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، لذا فعلى أولياء الأمور ترقب الموقع الرسمي للوزارة إلى حين الإعلان عن النتيجة وبالتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات.