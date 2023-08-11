صرف العلاوات الخمس توضيح هام لجميع أصحاب المعاشات بشأن صرف 80% من أخر علاوة

في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم أصحاب المعاشات، قامت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بتأجيل الدعوة المطالبة بتدبير الموارد المالية وصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، فضلاً عن أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة العلاوات الخمس لجميع أصحاب المعاشات وذلك لجلسة 21 أغسطس 2023، إضافة إلى أن حملت الدعوى رقم 37386 لعام 67 ق، وهي المقامة ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وكذلك وزير المالية.

تأجيل دعوة أصحاب المعاشات للعلاوات الخمس

وأقامت الدعوة من قبل عبد الغفار مغاوري، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، من أجل تدبير الموارد المالية، وإجبار المدعيين المذكورين مسبقًا، بصرف جميع الحقوق المالي وفقًا لتنفيذات للمحكمة الإدارية العليا، وهي الصادرة منذ أكثر من عامين، فضلاً عن أن المتضمن أحقية أصحاب المعاشات من أجل تسوية معاشات وذلك باحتساب 80% من قيمة العلاوات الخاصة الذي حصل عليها الموظفين في أواخر فترة عملهم، وذلك ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر.

استمرار صرف معاشات أغسطس

وفي نفس السياق، تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات شهر أغسطس 2023، وذلك عبر جميع منافذ الصرف المخصصة لذلك، مع العلم أن ذلك يكون على مستوى جميع المحافظات حتى يتمكن الجميع من الحصول على صرف كافة مستحقاتهم المالية، دون أدنى تأخير، مع العلم أنه يمكن صرف المعاش طوال الشهر دون تأخير، فضلاً عن أن الهيئة حريصة على دعم العديد من أصحاب المعاشات خاصة بالزيادات التي يتم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية كل عام.