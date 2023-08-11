“هتلاقي اسمك هنا” رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي شهر اغسطس tk.moss.gov.eg

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2023 بالرقم القومي شهر اغسطس، الذي أصبح من أهم برامج الدعم في مصر، حيث كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشغل منصب رئيس جمهورية مصر العربية إعداد عدد من البرامج التي سوف تساعد المواطن المصري على تلبية احتياجاته من مأكل ومشرب وملبس، وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن فتح باب التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة إلا أنها وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين والتي جاءت كالتالي….

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أن معاش تكافل وكرامة متاح لعدد من الفئات المستحقة، إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لطلب المعاش والتي جاءت كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية .

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو العام .

أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على معاش تكافل وكرامة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الـ 18 عام ، وأن يكونوا في مراحل تعليمية مختلفة.

على المتقدم تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة .

ألا يكون المتقدم لديه أملاك أو عقارات.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

يجب على المواطن التوجه إلى مكتب الوحدة الإجتماعية التايع لمحل سكنه مع احضار الأوراق التالية :

صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية .

صور بطاقة الأبناء الأكثر من 18 عام.

شهادات ميلاد الأبناء أقل من 18 عام.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صورة من بطاقة التموين إن وجد.

قيد مدرسي للأبناء المقيدين بالمدارس من سن 6 سنوات حتى 18 عام.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية المعتمدة.

صورة من شهادة وفاة الزوج أو الزوجة.

صورة من شهادة الهجر أو ما يدل على الإنفصال.

صورة من اقرار الوصاية للأيتام.

صورة من شهادة السجن “للأم أو الأب”.

رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2023

حيث أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن وجود رابط الكتروني خاص للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: