لينك www.Tawjihi.jo ظهرت الان نتائج التوجيهي التكميلي فى الاردن ٢٠٢٣ رابط نتيجة”الثانوية العامة” الأردنية

في الأردن، تُعتبر مرحلة التوجيهي أو الثانوية العامة أحد أهم المراحل التعليمية في حياة الطلاب، فبمجرد الإعلان عن نتائج التوجيهي، يبدأ الطلاب في البحث عن التخصصات التي يودون دراستها في المستقبل، يعتقد العديد من الأشخاص أن مصير الطالب يتوقف بشكل كامل على نتائجه في التوجيه، وسنوضح كل المعلومات المتعلقة بنتائج التوجيهي في الأردن وموعد الإعلان عنها، يُرجى ملاحظة أن التوجيهي هو مرحلة حاسمة، ولكنها ليست العامل الوحيد الذي يحدد مسار الطالب في المستقبل،هناك العديد من الفرص الأخرى للتعليم والتخصصات المتاحة للطلاب بعد التوجيهي.

لاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2023 الأردن

في السابق، كان العديد من طلاب التوجيهي في الأردن يواجهون صعوبة في الحصول على نتائج الثانوية العامة. ولكن مع التطور الكبير في خدمات الإنترنت، أصبح من السهل الآن الحصول على بيان تفصيلي للنتائج من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية،و للوصول إلى النتائج، يجب اتباع الخطوات التالية:

بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يعقده وزارة التربية والتعليم على القنوات الفضائية الأردنية، يتم رفع جميع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة.

يجب زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة عن طريق النقر على الرابط التالي: https://moe.gov.eg/ ↗

بعد الوصول إلى الموقع، يجب البحث عن الخيار الموسوم بـ “نتائج طلاب التوجيهي” في القائمة المتاحة.

بعد النقر على هذا الخيار، ستفتح نافذة جديدة تطلب منك إدخال الرقم القومي الخاص بك، ورقم المقعد، والرقم السري والاسم.

بعد التحقق من صحة جميع البيانات المدخلة، يمكنك النقر على خيار “عرض النتائج” والانتظار لبضع ثواني.

موعد الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023

وزارة التربية والتعليم الأردنية طلبت من الطلاب والطالبات الالتزام بالهدوء، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في موعد أقصاه منتصف شهر أغسطس الحالي،وخلال هذه الفترة، يتم إنهاء عمليات التصحيح والمراجعة،و يعد هذا الموعد حاسمًا بالنسبة للطلاب والطالبات، حيث يتم تحديد المسار المستقبلي الذي يرغبون في الالتحاق به،ولذا، يجب على الجميع الالتزام بالهدوء والانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي عن النتائج،وينصح الطلاب والطالبات بمتابعة المصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والإعلانات المتعلقة بنتائج الثانوية العامة في الأردن.