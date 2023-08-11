استخراج نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1445 دورة الظباط 53 .. الاستعلام عبر منصة أبشر

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية، كشفت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن قائمة المرشحين الذين اجتازوا القبول المبدئي ليخوضوا تأهيل الضباط الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية، وقد فتحت كلية الملك فهد الأمنية في العاصمة الرياض أبواب التقديم للشباب الطموح خلال الفترة الأخيرة، سواء كانوا خريجي المرحلة الثانوية العامة أو من حملة شهادات الجامعات، وتم الكشف عن نتائج القبول المبدئي، مما يمهد الطريق للمتقدمين المحظوظين لاستكمال مراحل القبول النهائي، والتي تتضمن اختبارات وإجراءات تأهيلية بالإضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية في الكلية.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية المؤقت للدورة رقم 53 للضباط الجامعيين، وذلك من خلال الجهة المسؤولة عن التوظيف في وزارة الداخلية، وشددت الكلية على ضرورة تسجيل المعلومات الشخصية ورقم الهوية الوطنية على رابط البوابة الإلكترونية “أبشر توظيف وزارة الداخلية”، وتمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى في العملية، حيث سيتم الاطلاع على النتيجة والتأكد من مطابقتها مع الشروط المحددة.

وتهيب الكلية بالطلاب المقبولين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور المراحل التالية من القبول، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة لإكمال عملية المراجعة، تجدر الإشارة إلى أن تحقيق القبول المؤقت لا يضمن القبول النهائي، حيث يتعين على المتقدمين استكمال الإجراءات الإضافية المطلوبة، وتذكّر الكلية بأهمية الالتزام بالتعليمات والمواعيد المعلنة، حيث سيتم اعتبار الغياب عن أي مرحلة بمثابة الانسحاب من القبول النهائي.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي كلية الملك فهد الأمنية الدورة 53

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن إتاحة فرصة الاستعلام عن نتائج القبول بسهولة عبر منصتها الإلكترونية. لتحقيق ذلك، يُفضل اتباع الخطوات التالية: