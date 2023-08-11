molsa.gov.iq منصة مظلتي ” اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة pdf 2023 جميع المحافظات

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة،من أكثر الكلمات البحثية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن فتح رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية والتي سوف نتعرف عليه من خلال السطور التالية …

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة التي تعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية للمواطنين من محدودي الدخل، لمساعدة الكثير من الأشخاص خاصة بعد الغلاء الذي تعاني منه الكثير من الدول العربية بسبب ارتفاع الأسعار .

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن أنه من المقرر أن يتم صرف الدعم للمواطنين لحوالي ما يقرب من 300 ألف مواطن وأكدت الوزارة إلى أنها وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة

أن يكون الشخص المتقدم لطلب الرعاية عراقي الجنسية، ومقيم بالعراق.

ألا يزيد سن المتقدم عن 60 عام ولا يزيد عن 18 عام.

ألا يزيد سن المتقدمة عن 55 عام ولا يزيد عن 15 عام.

أن تكون الأسرة مكونة من 4 أفراد على الأقل.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة .

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة