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نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي عموم المحافظات | نسب النجاح لكل مادة| ترتيب الطلبة الاوائل كل الفروع
نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي عموم المحافظات | نسب النجاح لكل مادة| ترتيب الطلبة الاوائل كل الفروع
اعلنت التربية العراقية اليوم الجمعة 11 اغسطس الحالي، نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي، وتم نشر كافة كشوف pdf طلاب العراق الدور الاول نتائج الامتحانات الوزارية 2023 عبر موقع نتائجنا وموقع التربية العراقية، وعبر السطور التالية نوفر لكم رابط استخراج نتائج سادس اعدادي دور اول 2023 كل المحافظات، مع توضيح نسب النجاح للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، ونسب النجاح مرتبة من الاعلى كما وردت من مركز الفحص.
نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول الادبي
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
نسب النجاح للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول
ننشر لكم عبر السطور التالية نسب النجاح مرتبة من الاعلى كما وردت من مركز الفحص
نسب النجاح لكل مادة
- الفرع الاحيائي
الاسلامية %94.26
العربي %73.03
الانكليزي %70.18
الاحياء %61.56
الفيزياء %57.62
الرياضيات %56.76
الكيمياء %49.25
نسب النجاح لكل مادة
- الفرع التطبيقي
- الاسلامية %93.44
- الاقتصاد %76.81
- العربي %67.62
- الانكليزي %57.59
- الرياضيات %48.73
- الكيمياء %48.31
- الفيزياء %43.73
نسب النجاح لكل مادة
- الفرع الادبي
- الاسلامية %90.47
- الاقتصاد %77.50
- الجغرافية %76.23
- العربي %72.04
- الرياضيات %70.81
- الانكليزي %41.18
- تاريخ %38.65
ترتيب الطلبة الاوائل الفرع الاحيائي
المرتبة الاولى – المعدل 99.86 (عدد الطلبة 231)
المرتبة الثانية – المعدل 99.83 (عدد الطلبة 2)
المرتبة الثالثة – المعدل 99.71 (عدد الطلبة 282)
ترتيب الطلبة الاوائل الفرع التطبيقي
المرتبة الاولى – المعدل 99.57 (عدد الطلبة 2)
المرتبة الثانية – المعدل 99.43 (عدد الطلبة 3)
المرتبة الثالثة – المعدل 99.29 (عدد الطلبة 1)
ترتيب الطلبة الاوائل الفرع الادبي
المرتبة الاولى – المعدل 98.86 (عدد الطلبة 1)
المرتبة الثانية – المعدل 98.71 (عدد الطلبة 1)
المرتبة الثالثة – المعدل 98.57 (عدد الطلبة 1)
اعلى ثلاث مديريات بنسب النجاح
- الفرع الاحيائي
- الكرخ الاولى (1)
- صلاح الدين (2)
- الرصافة الاولى (3)
اعلى ثلاث مديريات بنسب النجاح
- الفرع التطبيقي
- الكرخ الاولى (1)
- صلاح الدين (2)
- واسط (3)
اعلى ثلاث مديريات بنسب النجاح
- الفرع الادبي
- كربلاء المقدسة (1)
- النجف الاشرف (2)
- المثنى (3)