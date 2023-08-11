أخبار التعليم

نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي عموم المحافظات | نسب النجاح لكل مادة| ترتيب الطلبة الاوائل كل الفروع

نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي عموم المحافظات | نسب النجاح لكل مادة| ترتيب الطلبة الاوائل كل الفروع

adminمنذ 41 دقيقة
0

اعلنت التربية العراقية اليوم الجمعة 11 اغسطس الحالي، نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي، وتم نشر كافة كشوف pdf طلاب العراق الدور الاول نتائج الامتحانات الوزارية 2023 عبر موقع نتائجنا وموقع التربية العراقية، وعبر السطور التالية نوفر لكم رابط استخراج نتائج سادس اعدادي دور اول 2023 كل المحافظات، مع توضيح نسب النجاح للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، ونسب النجاح مرتبة من الاعلى كما وردت من مركز الفحص.

نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول الادبي

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
تنزيل
ديالىتم الرفع
تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
تنزيل
النجفتم الرفع
تنزيل
ذي قارتم الرفع
تنزيل
القادسيةتم الرفع
تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
تنزيل
واسطتم الرفع
تنزيل
اربيلتم الرفع
تنزيل
السليمانيةتم الرفع
تنزيل
دهوكتم الرفع
تنزيل
الأنبارتم الرفع
تنزيل
بابلتم الرفع
تنزيل
البصرةتم الرفع
تنزيل
كربلاءتم الرفع
تنزيل
كركوكتم الرفع
تنزيل
ميسانتم الرفع
تنزيل
المثنىتم الرفع
تنزيل

نسب النجاح للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

ننشر لكم عبر السطور التالية نسب النجاح مرتبة من الاعلى كما وردت من مركز الفحص

نسب النجاح لكل مادة

  • الفرع الاحيائي
الاسلامية %94.26
العربي %73.03
الانكليزي %70.18
الاحياء %61.56
الفيزياء %57.62
الرياضيات %56.76
الكيمياء %49.25

نسب النجاح لكل مادة

  • الفرع التطبيقي
  1. الاسلامية %93.44
  2. الاقتصاد %76.81
  3. العربي %67.62
  4. الانكليزي %57.59
  5. الرياضيات %48.73
  6. الكيمياء %48.31
  7. الفيزياء %43.73

نسب النجاح لكل مادة

  • الفرع الادبي
  1. الاسلامية %90.47
  2. الاقتصاد %77.50
  3. الجغرافية %76.23
  4. العربي %72.04
  5. الرياضيات %70.81
  6. الانكليزي %41.18
  7. تاريخ %38.65

ترتيب الطلبة الاوائل  الفرع الاحيائي

المرتبة الاولى – المعدل 99.86 (عدد الطلبة 231)
المرتبة الثانية – المعدل 99.83 (عدد الطلبة 2)
المرتبة الثالثة – المعدل 99.71 (عدد الطلبة 282)

ترتيب الطلبة الاوائل الفرع التطبيقي

المرتبة الاولى – المعدل 99.57 (عدد الطلبة 2)
المرتبة الثانية – المعدل 99.43 (عدد الطلبة 3)
المرتبة الثالثة – المعدل 99.29 (عدد الطلبة 1)

ترتيب الطلبة الاوائل الفرع الادبي

المرتبة الاولى – المعدل 98.86 (عدد الطلبة 1)
المرتبة الثانية – المعدل 98.71 (عدد الطلبة 1)
المرتبة الثالثة – المعدل 98.57 (عدد الطلبة 1)

اعلى ثلاث مديريات بنسب النجاح

  • الفرع الاحيائي
  1. الكرخ الاولى (1)
  2. صلاح الدين (2)
  3. الرصافة الاولى (3)

اعلى ثلاث مديريات بنسب النجاح

  • الفرع التطبيقي
  1. الكرخ الاولى (1)
  2. صلاح الدين (2)
  3. واسط (3)

اعلى ثلاث مديريات بنسب النجاح

  • الفرع الادبي
  1. كربلاء المقدسة (1)
  2. النجف الاشرف (2)
  3. المثنى (3)
إنضم لقناتنا على تيليجرام

adminمنذ 41 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى