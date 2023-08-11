نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي عموم المحافظات | نسب النجاح لكل مادة| ترتيب الطلبة الاوائل كل الفروع

اعلنت التربية العراقية اليوم الجمعة 11 اغسطس الحالي، نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي والأدبي، وتم نشر كافة كشوف pdf طلاب العراق الدور الاول نتائج الامتحانات الوزارية 2023 عبر موقع نتائجنا وموقع التربية العراقية، وعبر السطور التالية نوفر لكم رابط استخراج نتائج سادس اعدادي دور اول 2023 كل المحافظات، مع توضيح نسب النجاح للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، ونسب النجاح مرتبة من الاعلى كما وردت من مركز الفحص.

نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول العلمي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

نتائج سادس اعدادي 2023 دور أول الادبي

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

نسب النجاح للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

ننشر لكم عبر السطور التالية نسب النجاح مرتبة من الاعلى كما وردت من مركز الفحص

نسب النجاح لكل مادة

الفرع الاحيائي

الاسلامية %94.26

العربي %73.03

الانكليزي %70.18

الاحياء %61.56

الفيزياء %57.62

الرياضيات %56.76

الكيمياء %49.25

نسب النجاح لكل مادة

الفرع التطبيقي

الاسلامية %93.44 الاقتصاد %76.81 العربي %67.62 الانكليزي %57.59 الرياضيات %48.73 الكيمياء %48.31 الفيزياء %43.73