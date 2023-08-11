تردد قناة ssc sport 1 الناقلة لمباراة الاهلي السعودي اليوم بالجولة الاولي من دوري روشن السعودي

تم انطلاق دوري روشن السعودي 2023-2024 ويتم اليوم مشاهدة مباراة قوية وهي مباراة الأهلي والحزم وهي من الفرص التي لابد من استغلالها من قبل الفريقين في بداية الموسم ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ssc sport 1 الناقلة لمباراة الاهلي السعودي.

مباراة الأهلي والحزم دوري روشن السعودي 2023-2024

هي من ضمن اول مباريات دوري روشن السعودي ويرغب الكثير من الجماهير متابعتها والتي ستقام الجمعة 11 من شهر أغسطس 2023 على ملعب الأهلي وهو ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت المملكة السعودية، كما انه يمكننا الحصول على تذاكر المباراة عبر موقع المخصص لذلك.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والحزم

تعتبر من القنوات التي تنقل المباراة وهي قناة SSC Sports HD 1 كما ان شبكة قنوات SSC السعودية هي التي ستقوم بنقل كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين ويمكننا متابعة المباراة الافتتاحية بين الأهلي و الحزم على القناة التي تمتلك حقوق البث.

تردد قناة SSC Sports HD 1

ستنقل مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، ويمكننا استقبال بياناتها وهي.

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12523

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 4\3

تردد قناة SSC Sports HD 1

القمر الصناعي بدر سات

التردد 12418

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 5\6

تردد قناة SSC Sports HD 1

القمر الصناعي عرب سات

التردد 11747

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3\2

مباراة الأهلي والحزم بث مباشر

يمكننا ان نتابع احداث المباراة على قنوات SSC عبر موقع شاهد VIP من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية حيث انه يمكننا الاشتراك من خلال الاتي.