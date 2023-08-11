القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والحزم مجاناً بدون تشفير علي القمر الصناعي

يرغب الكثير من مشجعي كرة القدم التعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والحزم وسيتم اللقاء اليوم مساء الجمعة 11 أغسطس الجاري، في دوري روشن السعودي 2023-2024 وستقام على استاد الأمير عبدالله الفيصل ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والحزم.

مباراة الاهلي والحزم

يتم اللقاء اليوم بين الفريقين الأهلى مع فريق الحزم وهي من ضمن اول مباريات بطولة الدوري السعودي، كما يرغب كل من الفريق الرجوع لمستوى الانتصارات ويعد فريق الحزم من الفرق الصاعد والتي تعمل على تقديم أداء قوي ومميز منذ بداية انطلاق هذه البطولة، وتم اللقاء بين الفريقين 29 مرة في جميع المسابقات، فقد فاز الأهلي في 17 مباراة، وتعادل في 7، وفاز الحزم في 5 مباريات وان اخر مواجهة تتم في 11 أغسطس 2023 في الدوري السعودي.

القنوات وموعد مباراة الأهلي والحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

ستقام المباراة في يوم الجمعة 11 أغسطس 2023 بملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة وتتم في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وتنقل منافسات بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024 على شبكة قنوات اس اس سي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الحزم

Cosmote Sport 8 HD

Sport TV3 Portugal

SSC1 SD

SSC1 HD

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تردد قناة اس اس سي لمشاهدة مباراة الاهلي والحزم

يمكننا ان نتابع احداث المباراة اليوم من خلال التردد الاتي.