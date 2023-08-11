“لسه في اماكن في كليات القمة”.. الكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 لطلاب علمي

الكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث الالاف من الطلاب حول الكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالتزامن مع اقتراب انطلاق ثاني مراحل تنسيق الجامعات، حيث يتزايد البحث الآن حول الأماكن الشاغرة في تنسيق المرحلة الثانية والتي من المتوقع أن تنطلق في نهاية الأسبوع القادم عبر موقع التنسيق الالكتروني عقب الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى.

الكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023

وسنتعرف معا على الكليات المتاحة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 والتي لايزال موجود فيها أماكن شاغرة، حيث لايزال يوجد الكثير من الأماكن الشاغرة في كليات القمة “الطب البيطري، الآثار، الألسن، العلوم، الاقتصاد والعلوم السياسية، الحاسبات والمعلومات،…”، وذلك لطلاب الشعبة العلمية فقط.

الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي علوم

والآن مع قائمة الكليات التي لا يزال بها أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي علوم:

الطب البيطري

التمريض

العلوم

الزراعة

الجامعات التكنولوجية

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الآثار

الإعلام

وباقي الكليات النظرية

الاماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية علمي رياضة

والآن مع قائمة الكليات التي لا يزال بها أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة:

الحاسبات والمعلومات

الذكاء الاصطناعي

التخطيط العمراني

فنون جميلة عمارة

الجامعات التكنولوجية

الاقتصاد والعلوم السياسية

الألسن

الإعلام

الآثار

الفنون التطبيقية

باقي الكليات النظرية

تنسيق المرحلة الثانية 2023

ومن المقرر أن ينطلق تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد أيام من الآن، حتى يتمكن الطلاب من تسجيل رغباتهم الكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، حيث يقوم كل طالب بتسجيل 75 رغبة، ليتم اختيار الكلية التي تتناسب معه وفقا لمجموعه مع مراعاة التوزيع الجغرافي، ويتم بعدها طباعة استمارة الرغبات والاحتفاظ بها للاطلاع عليه في أي وقت، ويمكنك تعديل رغباتك خلال الايام المخصصة لذلك.