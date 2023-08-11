تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة أهلي جدة والحزم افتتاح دوري روشن السعودي

ستقام اليوم اولي مباريات في الدوري السعودي بين فريق أهلي جدة مع فريق الحزم وستقام المباراة اليوم في تمام التاسعة، مساء اليوم الجمعة، يستضيف فريق أهلي جدة نظيره فريق الحزم والتي ستقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة ومن خلال مقالنا سنعرف على تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة أهلي جدة.

مباراة أهلي جدة والحزم اليوم

سيعود فريق أهلي جدة اليوم بمباراته من جديد بعد ان غاب عنه الموسم الماضي وستقام اولي المباريات اليوم في الدورب السعودي امام الحزم ويسعي كل منهما للفوز وتقديم اداء مميز للفوز على الفريق الاخر وقد تقابل الفريقين في عدد من المباريات والتي يمكن ان تصل إلى 29 مباراة بمواجهة قوية بينهم وتم تعاقد الاهلي مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز القادم من فريق روما الإيطالي، وايضًا تعاقد مع فرانك كيسييه لاعب فريق برشلونة الإسباني، لرغبيتع للانضمام إلى محترفي فريق الأهلي السعودي.

تردد قناة SSC على النايل سات

النايل سات: التردد 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى.

تردد قناة SSC على العرب سات

التردد: 11747.

القمر الصناعي عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة SSC على البدر سات

القمر الصناعي: البدر سات.

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: عمودى.

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التشكيل المتوقع لأهلي جدة