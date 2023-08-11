“Rotana Kids” تردد قناة روتانا كيدز 2023 على النايل سات

قامت مجموعة قنوات روتانا الفضائية بطرح تردد قناة روتانا كيدز 2023، والتي تقدم محتوى يستهدف الأطفال، وتقوم تلك القناة بتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي خاص بالصغار يساعدهم على تسلية أوقاتهم، وتعليمهم الكثير من الأشياء الجيدة، ومعروف عن قنوات روتانا أنها تقدم عروضها في أفضل صورة، حيث أنها تستخدم أجدد المعدات الإلكترونية التي تحسن من جودة الصورة، كذلك الأمر بالنسبة للصوت يكون واضح، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة Rotana Kids.

تردد قناة روتانا كيدز

تمكنت إدارة قناة روتانا كيدز من توفير ترددها على العديد من الأقمار الصناعية، وذلك لعرض محتواها في العديد من الدول، وهو الأمر الذي جعل لها الكثير من المشاهدين الصغار في البلدان المختلفة، ويمكن استقبال تردد قناة روتانا كيدز على أجهزة الاستقبال من خلال بيانات التردد على الأقمار الاصطناعية التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11296).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

كما يمكنك متابعته أيضًا من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: (12341 أو 10890).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

كذلك يمكن تحميله على القمر الصناعي بدر سات من هنا:

القمر الصناعي: عرب بدر سات.

التردد: (10890).

الاستقطاب: (H) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

نبذة عن قناة Rotana Kids

تعتبر قناة روتانا كيدز واحدة من ضمن مجموعة قنوات روتانا، ولكن محتواها مخصص للأطفال الصغار، وتميزت بالعديد من المميزات مثل: