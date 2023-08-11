الدهب أتهبل على أخر النهار.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير في الساعات الماضية، مما أثر ذلك على سوق الصاغة، حيث إن الارتفاع وصل إلى 90 جنيهًا للجرام الواحد، في حين أن هذا الارتفاع ليس له مبرر منطقي، إلا أن زيادة الطلب عليه من قبل المشتريين العاديين أدى إلى رفعه بشكل مفاجئ إلى هذا السعر، ليؤكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لشركة أي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات، أن سعر الذهب العالي بلغ أدنى مستوياته، لتسجل الأوقية العالية نحو 1916 دولار أمريكي.

الاستثمار في الذهب اليوم

وأوضح “إمبابي” في تصريحات صحفية له، أن الاستثمار في الذهب، يعد الأنسب في الوقت الحالي بالنسبة للعديد من الأشخاص الراغبين في ادخار كميات كبيرة من الذهب، فضلاً عن أن سعره يرتفع بشكل جنوني يومًا عن يوم، دليل قاطع أنه أصبح للاستثمار وليس للتعاملات أو للمقبلين على الزواج، خاصة وأن سعره فايق كل التوقعات وبدون أي مبررات من الممكن ذكرها، لهذا فيُنصح بالتوجه إلى الاستثمار في الصاغة خلال هذه الفترة، التي تعد الأفضل والأنسب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وعن أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليكون على النحو التالي:-