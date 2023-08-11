متى يبدأ تقديم الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي 2023 لعموم المحافظات وفقًا لتحديد وزارة التربية العراقية

ظهرت نتائج السادس الإعدادي 2023 حيث أعلن الدكتور إبراهيم الجبوري عن النتائج، والتي تضمنت نسب ارتفاع عالية مقارنة بالأعوام السابقة، لأن الوزارة حرصت على أن يتم تقديم اختبارات في متناول الطلاب، بالإضافة إلى القيام بعملية التصحيح بدقة وكفاءة عالية لضمان إعطاء كل طالب ما يستحق من درجات، كما أعلن وزير التربية العراقية عن إمكانية تقديم الطالب لاعتراض إذا رغب، وذلك ما جعل جميع الطلاب يستفسرون عن متى يبدا تقديم الاعتراض على نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣.

متى يبدأ تقديم الاعتراض على نتائج السادس

أعلنت وزارة التربية العراقية عن إمكانية الطلاب من تقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي من خلال موقع الوزارة وموقع نتائجنا، أو عبر التوجه إلى المدارس ابتداء من يوم الأحد 13 أغسطس 2023، مع تأكيدها أن تكلفة تقديم الاعتراض ستكون حوالي 3000 للمادة الواحدة.

نتائج السادس الاعدادي 2023

يمكن الحصول علي نتائج السادس الإعدادي من خلال الخطوات الآتية:

الضغط على رابط موقع الوزارة.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

بعدها اضغط على نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول.

بعد ذلك ادخل الاسم الرباعي للطالب ورقم الجلوس.

بعدها اضغط على استعلام.

تظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

تقديم اعتراض على نتائج السادس الاعدادي

أتاحت الوزارة إمكانية تقديم اعتراض على المواد التي يرغب الطالب في التحقق من درجاتها مرة أخرى بشكل إلكتروني بإستخدام موقع الوزارة أو موقع نتائجنا، عبر اتباع الخطوات التالية: