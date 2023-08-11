الان تردد قناة وناسة TV الجديد 2023 اخر تحديث على النايل سات بجودة عالية

يعتبر تردد قناة وناسة TV الجديد 2023 من أشهر الترددات بحثا خلال الفترة الحالية، وتحتل قناة وناسة مكانة بارزة بين قنوات الأطفال في الوقت الحالي، حيث حققت شهرة كبيرة بفضل نسب المشاهدة العالية التي تجمعها من مختلف الفئات العمرية والبلدان العربية والإسلامية، كما أنها تُقدّم أيضًا مجموعة من البرامج المميزة التي تشمل الرسوم المتحركة الشهيرة التي تحظى بمحبة الأطفال عمومًا.

تردد قناة وناسة TV الجديد 2023

يمكنك استقبال تردد قناة وناسة TV الجديد 2023 على القمر الصناعي النايل سات عبر إضافة التردد الخاص بها على جهاز الاستقبال، وهذا التردد سيسمح لأطفالك بالاستمتاع بالبرامج والأغاني على مدار اليوم بشكل مجاني. إليكم التردد:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11559.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

بمجرد إضافة هذا التردد على جهاز الاستقبال، ستتمكنون من متابعة برامج وناسه بكل سهولة وراحة، وتسعى القناة جاهدةً لتقديم محتوى تعليمي مميز للأطفال، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التي تركز على تعليم الحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية، كما تقدم محتوى ترفيهي يجذب اهتمام الأطفال ويساهم في تنمية مهاراتهم، والقناة تهتم أيضًا ببرامج تعزز مواهب الأطفال وتساعدهم على التطور.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة TV الجديد 2023

هناك مجموعة من الخطوات اللازمة لضبط تردد قناة وناسة TV الجديد 2023، وتكون كالتالي:

اذهب إلى قائمة الريسيفر من خلال الريموت كنترول.

اضغط على خيار “Options”.

حدد “Installation”.

اختر “Manual Installation” أو “التثبيت اليدوي”.

حدد القمر الصناعي “نايل سات”.

أدخل تردد القناة، ويجب أن يكون واحد من الترددين (11470 – 11559).

قم بإدخال باقي المعلومات المطلوبة مثل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.

انقر على خيار “بحث” أو “search”.

انتظر لبعض الوقت حتى يتم استقبال القناة.

اضغط على “حفظ” أو “Save”.

بهذه الخطوات، يمكنكم الآن الاستمتاع بمشاهدة القناة بجودة عالية جنبًا إلى جنب مع أطفالك.