استقبال تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023 على النايل سات بكل سهولة

قامت قناة القاهرة الإخبارية بجذب عدد كبير من الجماهير، خاصة في الفترة الحالية، نظرًا للمحتوى المميز الذي تقوم القناة بتقديمه إلى جميع المشاهدين، إضافة إلى تغطيتها لأهم الأخبار السياسية والإقتصادية والرياضية، إضافة إلى نقلها لأهم الأحداث على المستوى المحلي والعالمي، الذي يحتاج إليه عدد كبير من المتابعين، فضلاً عن أن نقلها للمحتوى بجودة عالية وبدون اشتراك، فهي قناة مجانية، وفي السطور التالية نوضح لكم أحدث تردد للقناة.

تردد قناة القاهرة الإخبارية الجديد 2023

جاءت تردد قناة القاهرة الإخبارية، التي تم افتتاحها في شهر أكتوبر الماضي 2023، وهي تعد من أهم القنوات المهمة التي تتناول أهم القضايا المحلية والدولية، فضلاً عن نقلها للمحتوى المصري والعربي، ليكون التردد الخاص بها على النحو التالي:-

القمر الصناعي هو النايل سات.

بينما التردد يتمثل في 11747.

إضافة إلى أن الاستقطاب عمود.

معامل تصحيح الخطأ يتمثل في 3/4.

معامل الترميز: 27500.

طريقة استقبال القناة على الرسيفر

من السهل القيام باستقبال تردد قناة القاهرة الإخبارية على الريسيفر، وذلك عبر القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-