موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445 وفقًا لتحديد الأمانة العامة السعودية

يستفسر المواطنين عن موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445، حيث أعلنت أمانة المنطقة عن بدء مشروع الهدد في جميع أنحاء المنطقة الغير مستخدمة، والتى لا تصلح للسكن فهي تحتاج إلى بعض التحسينات للبنية التحتية، بالإضافة إلى تطويرها وفق التقدم الحضاري بجدة، وقد تم تحديد صرف تعويضات لجميع المتضررين من هذا المشروع، وهذا ما جعلهم يستفسرون حول موعد صرف التعويضات.

موعد صرف تعويضات هدد جدة 1445

فيما يتعلق الأمر بالتعويض الذي يصرف بسبب إزالة عشوائيات منطقة جدة، فلم يتم تحديد موعد أو تاريخ لصرف تلك التعويضات، لأن الجهة المسؤولة عن صرف التعويض هي أمانة جدة، ويتم التعرف على الموعد من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بأمانة جدة.

وحتى الآن لم يتم الإعلان عن موعد رسمي لصرف التعويضات، فقد أكدت أمانة المحافظة أنه يجب توافر جميع الأوراق والمستندات والوثائق مع الإلتزام بالشروط اللازمة قبل عملية صرف التعويضات، بالإضافة إلى استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتقديم، ويجدر بالإشارة أن صرف التعويض سوف يتم للمواطن الذي يمتلك أرض، حيث يشترط أن تقدم الأوراق والوثائق الموجودة لديه بخصوص الأنقاض والأرض، مع ذكر أن المواطنين الغير حاملين أوراق ومستندات قانونية لن يتم تعويضهم إلا على حاله الأنقاض فقط.

أسماء عشوائيات جدة

أعلن محمد البقمي المتحدث الرسمي بأسم أمانة جدة عن تنظيف أكثر من 12 حي بشكل عشوائي في المنطقة بعد أن توقفت عمليات تنظيف الأحياء خلال شهر رمضان المبارك، مع تأكيده في بيان صادر منه عن الأحياء التي سوف يتم تنفيذ فيها عملية التنظيف، وسوف يتم إرسال إخطار للمواطنين ببدء عملية التنظيف قبل الابتداء في قطع جميع الخدمات السكانية للاستعداد في بدء عملية التطهير،.

كما أوضحت حكومة جدة عن الخطة التفصيلية لإزالة جميع العشوائيات، بالإضافة إلى نشرها أسماء الأحياء المقرر إزالتها في المحافظة من خلال موقع الإلكتروني.