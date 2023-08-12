“الأمانة العامة تحسم الجدل” هل توجد إزاله جديدة في جدة 1445 الآن؟.. تعرف على التفاصيل

أعلنت الأمانة العامة جدول هدد جدة الجديد 1445 الخاص بإزالة الأماكن العشوائية في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 والسعي نحو التطوير والتنمية المستدامة، والجدير بالذكر أن إطلاق برنامج إزالة العشوائيات وإعادة تشكيلها مرة أخرى، جاء بهدف تطوير وتحسين الخدمات الموجودة في هذه الأماكن وإضافة المرافق العامة لها، لضمان جودة الصحة والتعليم وغيرها بما يلبي احتياجات المجتمع والسكان، لذا سنتطرق لتوضيح هل توجد إزالة في جدة 1445 الآن؟..

هل توجد إزلة جديدة في جدة 1445 الآن؟

يُمكننا الرد على هذا الاستفسار وفقًا لما قررته الأمانه العامة بجدة أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي إزالة ولكنها بشكل مستمر تقوم بدراسة جميع المناطق التي تحتاج إلى تطوير نظرًا لرغبتها القوية لتحقيق رؤية المملكة 2030.

جدول هدد جدة الجديد 1445

إن برنامج إزالة الأحياء العشوائية وإعادة تشكيلها يعد جزء مهم من إستراتيجية التنمية المستدامة في السعودية، حتى يستفيد سكان هذه الأماكن من التحسينات والمرافق التي ستقدم لهم، وقد أعلنت الأمانة العامة جدول هدد جدة الجديد 1445 والذي يتمثل فيما يلي:

حي النزهة.

ذهبان.

حي الشرقية.

العروبة.

حي الثعالبة.

الثغر.

النزلة اليمانية.

الفهد مدائن.

حي القريات.

العمارية.

منطقة السبيل.

البلد.

منطقة الجزيرة.

الهنداوية

خطوات الاستعلام عن تعويضات هدد جدة

لأن الأحياء العشوائية تحتاج إلى تطوير وتحسين في البنية التحتية والخدمات التي تقدم للمواطنين، فقد بدأت عملية إزالة بعض الأحياء لتحسين جودة المعيشة بها، كما قد أوضحت الأمانة العامة في جدة آلية الاستعلام عن التعويضات المتعلقة بإزالة المناطق العشوائية، ويكون ذلك عبر تلك الخطوات:

تسجيل الدخول إلى موقع الأمانة العامة.

النقر على الخدمات الإلكترونية.

الدخول للحساب الخاص بك.

إدخال رقم الطالب المسجل.

النقر على استعلام.

وسوف تتلقى جميع التفاصيل حول التعويضات المحددة لك.

تطوير عشوائيات جدة

تشمل جهود الحكومة لإعادة تطوير المناطق العشوائية في مدينة جدة 1445 على مبادرات وإجراءات متعددة ضمنها: