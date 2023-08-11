هل انتهت ازالات الرياض 1445؟.. الأمانة العامة السعودية تحسم أمر الهدد

الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض ذكرتها وأعلنت عنها أمانة العاصمة وهذا ضمن خطة الحكومة للتخلص من المناطق والأحياء العشوائية المنتشرة بداخل المدن والمحافظات المختلفة وبناء أحياء ومناطق أخرى تتمتع بتطور أكبر وبخدمات مختلفة تناسب الحياة الآدمية والتقدم الذي وصلت إليه المملكة ولرؤيتها لعام 2030، والجدير بالذكر أن كل أمانة تختص بإرسال الإشعارات للقاطنين في المناطق العشوائية والأحياء التي سيتم إزالتها.

هل انتهت ازالات الرياض 1445؟

هناك العديد من الاستفسارات حول الهدد في السعودية ومن ضمنها هل انتهت ازالات الرياض بالفعل انتهت إزالة الأماكن التي قامت اللجنة المختصة بتحديدها والعمل على تطويرها، ولكن في حال إعلانها عن أماكن عشوائية آخرى ستقوم بإزالتها سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

الأحياء التي سيتم إزالتها في الرياض

قامت الهيئة الملكية للرياض وفقًا للدراسات التي صدرت من اللجنة التي تم إنشاؤها عبر المختصين بكل الأحياء داخل المدينة والتي قُرر إزالتها والتخلص منها بالإعلان عن الأحياء التي سيتم هدمها في العاصمة وهي كالآتي:

الجزء الشرقي لحي عكاظ.

حي ابن سيرين والمتواجد في نطاق منطقة خشم العان.

الحارة الشعبية التابعة لحي المرسلات.

حي الجبس والمتواجد على أطراف في الرياض.

منطقة الغنامية والعلاجية

المنطقة العشوائية التي تقع ضمن حي النهضة.

تعويضات المتضررين من الهدد

بناءً على القانون السعودي فإنه من الضروري تقديم تعويضات مالية للمتضررين من قرارات إزالة المناطق والأحياء العشوائية في الرياض، ولقد تم العمل بالفعل بهذا القانون بمدينة جدة حيث فتحت الأمانة الباب للمواطنين المتضررين للتقديم على التعويضات وهذا بحالة إضافتهم للمستندات والأوراق التي تؤكد استحقاقهم للمبالغ المالية وامتلاكهم للأرض أو العقار الذي قررت الوزارة إزالته.

اهداف تنظيم العشوائيات الرياض

تقوم الهيئة الملكية الخاصة بمدينة الرياض من خلال مشروع إعادة تنظيم المناطق العشوائية لتحقيق بعض الأهداف المتمثلة بالآتي: