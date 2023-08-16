“خلص ورقك وجهز فلوسك عشان الميعاد قرب” موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان 18 في 11 محافظة على مستوى الجمهورية .. صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري يُحدد الموعد المرتقب من آلاف المواطنين

متى موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي للإعلان ال18، يزداد البحث من قبل المواطنين من بين ذوي الدخل المحدود والمتوسط عن موعد طرح شقق الإسكان لاسيما بعد تسليم الوزارة عدد كبير من الوحدات السكنية للإعلانات السابقة خلال الفترة الماضية، وسوف نتعرف أكثر حول أخر التكهنات وموعد نزول الإعلان الثامن عشر من خلال هذا المقال.