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“خلص ورقك وجهز فلوسك عشان الميعاد قرب” موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2023 الإعلان 18 في 11 محافظة على مستوى الجمهورية .. صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري يُحدد الموعد المرتقب من آلاف المواطنين
متى موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي للإعلان ال18، يزداد البحث من قبل المواطنين من بين ذوي الدخل المحدود والمتوسط عن موعد طرح شقق الإسكان لاسيما بعد تسليم الوزارة عدد كبير من الوحدات السكنية للإعلانات السابقة خلال الفترة الماضية، وسوف نتعرف أكثر حول أخر التكهنات وموعد نزول الإعلان الثامن عشر من خلال هذا المقال.
موعد فتح حجز شقق الاسكان الاجتماعي
حتى الآن لم تعلن وزارة الإسكان عن أي مواعيد رسمية حول نزول الإعلان الثامن عشر، لكن وفقًا لتصريحات بعض المصادر داخل الوزارة فإنه يتوقع طرح الإعلان في نهاية العام الحالي أو في بداية عام 2024 على الأكثر.
شروط الحصول على شقق الإسكان
حدد صندوق التمويل العقاري عدد من الضوابط والشروط الهامة الواجب توافرها في المتقدمين من أجل الحصول على شقق صندوق الهيئة ومن بينها:
- ينبغي أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- يجب ألا يقل العمر عن 21 عام.
- يشترط عدم الحصول على وحدة من شقق الإسكان الاجتماعي سابقًا أو الاستفادة من برامج التمويل العقاري والدعم الحكومي.
- أن يتم التقديم على شقق الإسكان التابعة للمحافظة ومحل الإقامة.
- ألا يزيد دخل المتقدم للحصول على الوحدة السكنية عن 6000 جنيه شهريًا للأعزب وعن 8000 شهريًا للمتزوج.
أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
وفقًا لأسعار الطرح الأخير من شقق الإسكان الاجتماعي فإنه يبلغ سعر الشقة التي تبلغ مساحتها 90 متر 310 ألف جنيه، اما المساحة 75 متر سجلت 245 ألف جنيه.
لكن يتوقع زيادة أسعار الشقق السكنية في الطرح المقبل الإعلان ال18 وأن يبلغ ثمن الوحدة السكنية التي تبلغ مساحتها 90 متر 360 ألف جنيه والوحدة ال75 متر 300 ألف جنيه.