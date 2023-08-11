هنا…أسعار جميع السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 عقب قرارات وزارة التموين الجديدة

يعتمد العديد من المواطنين بشكل كبير على الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، يعود السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع وصعوبة المعيشة، مما يجعل العديد من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالسلع التموينية لشهر أغسطس، فقد أعلنت الوزارة عن زيادة في السلع التموينية المدعمة لهذا الشهر،وإذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية، فننصحك بمتابعة القنوات الرسمية للوزارة أو الاطلاع على المصادر الموثوقة عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام المحلية.

أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تغييرات في أسعار السلع التموينية المدعمة اعتبارًا من هذا الشهر،ويجب الإشارة إلى أنه توجد حوالي أربعين ألف منفذ مخصص لبيع السلع التموينية، وجميع هذه المنافذ تخضع لإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة التي أعلنتها الوزارة:

قائمة السلع التموينية وأسعارها الجديدة

فيما يتعلق بأسعار السلع التموينية المدعمة، وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم تحديد الأسعار على النحو التالي: