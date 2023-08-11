هنا…أسعار جميع السلع التموينية لشهر أغسطس 2023 عقب قرارات وزارة التموين الجديدة
يعتمد العديد من المواطنين بشكل كبير على الدعم الذي تقدمه وزارة التموين والتجارة الداخلية، يعود السبب وراء ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع وصعوبة المعيشة، مما يجعل العديد من المواطنين ينتظرون بفارغ الصبر لمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بالسلع التموينية لشهر أغسطس، فقد أعلنت الوزارة عن زيادة في السلع التموينية المدعمة لهذا الشهر،وإذا كنت ترغب في الحصول على معلومات إضافية، فننصحك بمتابعة القنوات الرسمية للوزارة أو الاطلاع على المصادر الموثوقة عبر الإنترنت أو وسائل الإعلام المحلية.
أسعار السلع التموينية لشهر أغسطس
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تغييرات في أسعار السلع التموينية المدعمة اعتبارًا من هذا الشهر،ويجب الإشارة إلى أنه توجد حوالي أربعين ألف منفذ مخصص لبيع السلع التموينية، وجميع هذه المنافذ تخضع لإشراف وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفيما يلي قائمة بالأسعار الجديدة التي أعلنتها الوزارة:
قائمة السلع التموينية وأسعارها الجديدة
فيما يتعلق بأسعار السلع التموينية المدعمة، وفقًا للإعلان الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، يتم تحديد الأسعار على النحو التالي:
- – كيلو السكر: 12.60 جنيه مصري.
- – زيت الخليط (حجم 800 مللي): 30 جنيه مصري.
- – كيلو الأرز المعبأ: 12.60 جنيه مصري.
- – كيس المعكرونة (حجم 800 جم): 13 جنيه مصري.
- – كيس المعكرونة (حجم 400 جم): 6.50 جنيه مصري.
- – العدس المجروش (حجم 500 جم): 21 جنيه مصري.
- – كيس الفول المعبأ (حجم 500 جم): 9 جنيه مصري.
- – الدقيق المعبأ (الواحد كيلو): 11 جنيه مصري.
- – المسلي الصناعي (حجم 800 جم): 36 جنيه مصري.
- – باكيت الشاي الناعم (حجم 40 جم): 5 جنيه مصري.
- – كيس الصلصة (حجم 300 جم): 8 جنيه مصري.
- – عبوة التونة المفتتة (وزن 140 جرام): 18 جنيه مصري.
- – عبوة المربى (حجم 350 جرام): 16 جنيه مصري.
- – عبوة الجبنة تتراباك (حجم 250 جم): 14 جنيه مصري.