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” بجرافيك خيالي ” ما موعد نزول gta6 2023؟ شاهد أحدث تسريبات جاتا 6 الجديدة
تعد لعبة جاتا واحدة من بين أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها تحميلاً وشعبية، تحتوي اللعبة على الكثير من المهمات والمغامرات الشيقة للغاية الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تطرح العديد من النسخ والتي بلغ عددها حتى الآن 5 نسخة، الأمر الذي جعل عشاق اللعبة يترقبن موعد نزول gta6 الإصدار الأخير.
موعد نزول gta6
شركة Rock star Game Development هي الراعي الرسمي للعبة جاتا وقد أعلنت من قبل أنه سوف يتم إصدار النسخة السادسة من اللعبة في وقت سابق من العام الماضي لكن تم تأجيل الموعد، وأوضحت العديد من المواقع وجود تسريبات حول نزول اللعبة في بداية العام القادم وسوف تصبح النسخة التجريبية متاحة على عدد معين من الأجهزة.
طريقة تحميل لعبة GTA 6
بعد انتشار العديد من الأخبار والتسريبات حول الطرح الأخير من اللعبة تساءل البعض حول كيفية تحميلها وذلك من خلال هذه الخطوات:
- بالبداية عليك توفير مساحة كبيرة خالية من أجل تثبيت اللعة تصل إلى 60 جيجا بايت.
- قم بالبحث عن Rock star Game Development.
- تأكد من وجود إنترنت قوي ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى موقع الشركة ويجب العلم أن اللعبة حاليًا مدفوعة.
- أي يجب دفع قيمتها بصورة إلكترونية.
الأجهزة التي تدعم لعبة جاتا 6
أوضحت الشركة المصدرة أن اللعبة لن تكون متاحة على كافة الأجهزة وأنها تحتاج إلى دعم ومواصفات قوية وسوف تكون متاحة من خلال هذه الأجهزة:
- بلاي ستيشن 5.
- بلاي ستيشن 5 برو.
- إكس بوكس إكس.
- إكس بوكس إكس إس.
- إكس بوكس إس.