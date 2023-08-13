” بجرافيك خيالي ” ما موعد نزول gta6 2023؟ شاهد أحدث تسريبات جاتا 6 الجديدة

تعد لعبة جاتا واحدة من بين أشهر الألعاب الإلكترونية وأكثرها تحميلاً وشعبية، تحتوي اللعبة على الكثير من المهمات والمغامرات الشيقة للغاية الأمر الذي جعل الشركة المنتجة تطرح العديد من النسخ والتي بلغ عددها حتى الآن 5 نسخة، الأمر الذي جعل عشاق اللعبة يترقبن موعد نزول gta6 الإصدار الأخير.

موعد نزول gta6

شركة Rock star Game Development هي الراعي الرسمي للعبة جاتا وقد أعلنت من قبل أنه سوف يتم إصدار النسخة السادسة من اللعبة في وقت سابق من العام الماضي لكن تم تأجيل الموعد، وأوضحت العديد من المواقع وجود تسريبات حول نزول اللعبة في بداية العام القادم وسوف تصبح النسخة التجريبية متاحة على عدد معين من الأجهزة.