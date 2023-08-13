” ألحق من دلوقتي علشان الكشف الطبي فرب يخلص : موعد تقديم الكلية الجوية 2023 وخطوات النجاح في الكشف الرياضي

أعلنت القوات المسلحة المصرية عن موعد تقديم الكلية الجوية للعام الدراسي 2023/2024 وكافة الكليات العسكرية للحاصلين على الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، كما تم توضيح موعد سحب الملفات والشروط الخاصة بالتسجيل والتي سوف نخبرك بها من خلال هذا المقال.

موعد تقديم الكلية الجوية 2023

أوضحت القوات المسلحة المصرية في بيانها عن فتح باب التقديم وسحب ملفات القبول في الكلية الجوية بدءًا من الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 على أن يستمر التقديم لمدة تصل إلى 49 يوم.

أي أنه من المقرر غلق باب التقديم للكلية الجوية يوم الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 وتبلغ مدة الدراسة بالكلية أربعة سنوات دراسية.

شروط الالتحاق بالكلية الجوية

أشارت القوات المسلحة في بيانها إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين وهي كالآتي:

ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 21 عام في الأول من نوفمبر 2023.

الحصول على مجموع لا يقل عن 55%.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يشترط أن يكون الطالب لائق طبيًا ويجتاز كافة الاختبارات الطبية.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية وغيرها من إجراءات القبول التي تحدد من خلال الجهات المعنية.

موقع تقديم الكلية الجوية

أكد البيان إلى أن التقديم مفتوح ويمكن لكافة الطلاب الراغبين في التسجيل الدخول غلى الرابط الخاص بتنسيق الكليات العسكرية وذلك كالآتي: