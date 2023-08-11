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معدلات القبول 2023-2024 في الجامعات العراقية | الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي {دليل كامل}

معدلات القبول 2023-2024 في الجامعات العراقية |الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي {دليل كامل}

fareda salehمنذ 23 دقيقة
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يهتم آلاف الطلاب في العراق بمختلف المحافظات وأولياء الأمور اهتماماً كبيراً بمعرفة معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك في وقت تعلن فيه عن  فتح التسجيل في الالتحاق بالقبول في الجامعات العراقية 2023-2024 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي، ومن خلال البديل الاخباري نوفر لكم معدلات القبول 2023-2024 في الجامعات العراقية | ننشر لكم الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي {دليل كامل}.

القبول في الجامعات العراقية 2022-2023 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي

بدء الجامعات المختلفة في جميع أنحاء العراق في الإعلان عن معدلات القبول في مختلف الجامعات العراقية، في جميع التخصصات، تم العمل على نشر قائمة تحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا الوقت. كما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي للطلاب بشكل رسمي مؤخرًا، وتحدد هذه المعدلات إمكانية الالتحاق بالجامعات العراقية في جميع التخصصات عمومًا، بالنسبة للطلاب ذوي الفرع الأحيائي والفرع التطبيقي، وتعتمد هذه النسب والمعدلات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تكلفت بإعلان نتائج القبول في الجامعات التي تتقدم لها الطلاب.

الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي

شروط القبول المركزي

معدلات القبول في العراق 2024/2023 الفرع الأحيائي والتطبيقي

حضرت معدلات القبول الموازي في التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات العراقية هذا العام على النحو التالي.

  • معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب 100.92
  •  جامعة بغداد كلية طب الكندي جاء معدل القبول  100.5
  • المعدل الخاص بقبول جامعة بغداد كلية طب الأسنان 99.05
  • معدل القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة هذا العام  98.67
  • جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات معدل القبول  95.83.
  • جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب 95.33.

معدلات القبول في العراق الأدبي 2023

  • نسبة القبول في جامعة بغداد كلية القانون  92.
  • نسبة القبول فيفي جامعة بغداد  كلية العلوم السياسية  83.
  • نسبة القبول في جامعة بغداد كلية اللغات 33.
  • نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية الإدارة والاقتصاد  33
  • نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية83
  • القبول في جامعة بغداد في كلية التربية للبنات  17.
  • نسبة القبول في جامعة بغداد أن القبول في كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي نسبة 83.
  •  نسبة القبول في جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال 83.
  • نسبة القبول في جامعة بغداد على أن نسبة القبول في كلية الآداب5.
  • نسبة القبول فيجامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس83.

الحدود الدنيا للقبول المركزي جامعات العراق 2023-2024

جامعة البصرةكلية الطب99.67
جامعة البصرةكلية طب الزهراء99.57
جامعة البصرةكلية طب الاسنان98.83
جامعة البصرةكلية الصيدلة98.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الحاسوب93
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الميكانيك90.5
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم الكيمياوية95.33
جامعة البصرةكلية الهندسة قسم المواد88.33
جامعة البصرةكلية العلوم82.67
جامعة البصرةكلية العلوم قسم الرياضيات74.17
جامعة البصرةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات75
جامعة البصرةكلية القانون82
جامعة البصرةكلية التمريض للذكور96.33
جامعة البصرةكلية التمريض للبنات93.17
جامعة البصرةكلية الطب البيطري68.33
جامعة البصرةكلية الزراعة60
جامعة البصرةكلية الادارة والاقتصاد61.5
جامعة البصرةكلية الادارة والاقتصاد القرنة60
جامعة البصرةكلية التربية القرنة65.5
جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الصرفة70.67
جامعة البصرةكلية التربية للعلوم الانسانية72.67
جامعة البصرةكلية التربية للبنات66.33
جامعة البصرةكلية الآداب68.67
جامعة البصرةكلية علوم البحار63.83
جامعة الموصلكلية طب الموصل100.33
جامعة الموصلكلية طب الاسنان99.13
جامعة الموصلكلية الصيدلة98.83
جامعة الموصلكلية الهندسة قسم الحاسوب95
جامعة الموصلكلية الهندسة قسم الميكانيك86.33
جامعة الموصلكلية العلوم88
جامعة الموصلكلية علوم الحاسوب والرياضيات67.67
جامعة الموصلكلية علوم البيئة وتقاناتها62
جامعة الموصلكلية الحقوق78.83
جامعة الموصلكلية العلوم السياسية65.5
جامعة الموصلكلية التمريض للذكور97.67
جامعة الموصلكلية التمريض للبنات95.33
جامعة الموصلكلية الطب البيطري70.17
جامعة الموصلكلية الزراعة والغابات60
جامعة الموصلكلية الادارة والاقتصاد60
جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الصرفة74.5
جامعة الموصلكلية التربية للعلوم الانسانية83.33
جامعة الموصلكلية التربية للبنات62.17
جامعة الموصلكلية الآداب72.83
جامعة الموصلكلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات62.83
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية69
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات61.17
جامعة الموصلكلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى71.67
جامعة الموصلكلية العلوم السياحية60
جامعة الموصلكلية الاثار60
جامعة الموصلكلية العلوم الاسلامية63
الجامعة التكنولوجيةهندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة92.74
الجامعة التكنولوجيةهندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة91.83
الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب قسم المعلومات91.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب91.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام87.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم الطائرات94.83
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة85
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد83.67
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الميكانيكية قسم السيارات81.5
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية94.17
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي93.67
الجامعة التكنولوجيةالهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط95.98
الجامعة التكنولوجيةهندسة الليزر والالكترونيات البصرية96
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن81.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج79.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب78.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية76.5
الجامعة التكنولوجيةهندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن75.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة المواد81.33
الجامعة التكنولوجيةهندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية92
الجامعة التكنولوجيةهندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية91
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية79.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه77.17
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة78.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار88.67
الجامعة التكنولوجيةهندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز90.33
الجامعة التكنولوجيةهندسة الطب الحياتي97.33
الجامعة التكنولوجيةالعلوم التطبيقية79.5
الجامعة التكنولوجيةعلوم الحاسوب74.6
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fareda salehمنذ 23 دقيقة
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