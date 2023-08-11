معدلات القبول 2023-2024 في الجامعات العراقية | الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي {دليل كامل}

يهتم آلاف الطلاب في العراق بمختلف المحافظات وأولياء الأمور اهتماماً كبيراً بمعرفة معدلات القبول للعام الدراسي الجديد 2024/2023، وذلك في وقت تعلن فيه عن فتح التسجيل في الالتحاق بالقبول في الجامعات العراقية 2023-2024 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي، ومن خلال البديل الاخباري نوفر لكم معدلات القبول 2023-2024 في الجامعات العراقية | ننشر لكم الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي {دليل كامل}.

القبول في الجامعات العراقية 2022-2023 العراق الفرع التطبيقي والأحيائي والادبي

بدء الجامعات المختلفة في جميع أنحاء العراق في الإعلان عن معدلات القبول في مختلف الجامعات العراقية، في جميع التخصصات، تم العمل على نشر قائمة تحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات العراقية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية في هذا الوقت. كما تم الإعلان عن نتائج القبول الموازي للطلاب بشكل رسمي مؤخرًا، وتحدد هذه المعدلات إمكانية الالتحاق بالجامعات العراقية في جميع التخصصات عمومًا، بالنسبة للطلاب ذوي الفرع الأحيائي والفرع التطبيقي، وتعتمد هذه النسب والمعدلات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية التي تكلفت بإعلان نتائج القبول في الجامعات التي تتقدم لها الطلاب.

الحدود الدنيا للقبول المركزي الفروع التطبيقي والأحيائي والأدبي

شروط القبول المركزي

معدلات القبول في العراق 2024/2023 الفرع الأحيائي والتطبيقي

حضرت معدلات القبول الموازي في التخصصات العلمية والتطبيقية في الجامعات العراقية هذا العام على النحو التالي.

معدل القبول للطلاب في جامعة بغداد كلية الطب 100.92

جامعة بغداد كلية طب الكندي جاء معدل القبول 100.5

المعدل الخاص بقبول جامعة بغداد كلية طب الأسنان 99.05

معدل القبول في جامعة بغداد كلية الصيدلة هذا العام 98.67

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الإلكترونيك والاتصالات معدل القبول 95.83.

جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الحاسوب معدل القبول للطلاب 95.33.

معدلات القبول في العراق الأدبي 2023

نسبة القبول في جامعة بغداد كلية القانون 92.

نسبة القبول فيفي جامعة بغداد كلية العلوم السياسية 83.

نسبة القبول في جامعة بغداد كلية اللغات 33.

نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية الإدارة والاقتصاد 33

نسبة القبول في جامعة بغداد في كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية83

القبول في جامعة بغداد في كلية التربية للبنات 17.

نسبة القبول في جامعة بغداد أن القبول في كلية التربية للبنات قسم الاقتصاد المنزلي نسبة 83.

نسبة القبول في جامعة بغداد كلية التربية للبنات قسم رياض الأطفال 83.

نسبة القبول في جامعة بغداد على أن نسبة القبول في كلية الآداب5.

نسبة القبول فيجامعة بغداد كلية الآداب قسم علم النفس83.

الحدود الدنيا للقبول المركزي جامعات العراق 2023-2024

جامعة البصرة كلية الطب 99.67 جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57 جامعة البصرة كلية طب الاسنان 98.83 جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.33 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33 جامعة البصرة كلية العلوم 82.67 جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17 جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75 جامعة البصرة كلية القانون 82 جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33 جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17 جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33 جامعة البصرة كلية الزراعة 60 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60 جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 72.67 جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33 جامعة البصرة كلية الآداب 68.67 جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83 جامعة الموصل كلية طب الموصل 100.33 جامعة الموصل كلية طب الاسنان 99.13 جامعة الموصل كلية الصيدلة 98.83 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الحاسوب 95 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 86.33 جامعة الموصل كلية العلوم 88 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات 67.67 جامعة الموصل كلية علوم البيئة وتقاناتها 62 جامعة الموصل كلية الحقوق 78.83 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية 65.5 جامعة الموصل كلية التمريض للذكور 97.67 جامعة الموصل كلية التمريض للبنات 95.33 جامعة الموصل كلية الطب البيطري 70.17 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات 60 جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة 74.5 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية 83.33 جامعة الموصل كلية التربية للبنات 62.17 جامعة الموصل كلية الآداب 72.83 جامعة الموصل كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات 62.83 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية 69 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات 61.17 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى 71.67 جامعة الموصل كلية العلوم السياحية 60 جامعة الموصل كلية الاثار 60 جامعة الموصل كلية العلوم الاسلامية 63