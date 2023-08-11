كشوفات pdf كاملة “mlazemna” الآن نتائج السادس الاعدادى 2023 بالاسم للفروع أحيائي- تطبيقي – أدبي

الآن نتائج السادس الاعدادى 2023 بالاسم على موقع ناجح الإلكتروني والذي يمكنك الآن الاطلاع على كشوفات النتيجة بالكامل للقسم التابع له ، ومتاح الاستعلام عن النتائج من خلال المواقع الغير رسمية فقط وفى انتظر غدا حتى تعلن اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية العراقي على الهواء مباشر لكى تكون النتيجة متوفر على موقع وزارة التربية العراقية برقم الامتحاني، ولهذا نوفر إليك رابط استخراج النتيجة من خلال موقع نتائجنا وموقع ناجح.

الآن نتائج السادس الاعدادى 2023 بالاسم

تفاجا طلاب الصف السادس الاعدادى ف صباح اليوم عن إعلان نتائجهم للدور الأول على موقع نتائجنا والمواقع الاخرى ، بعد أن أكدت وزارة التربية العراقية على أن النتيجة سوف ترفع يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 عقب إنهاء المؤتمر الصحفى للوزير الذي يعتمد به نسب النجاح لهذا العام ، ووفق لما ورد إلينا مما يتداوله الطلاب الذين حصلوا على نتائجهم حتى هذه اللحظة هو الاستياء بشكل كبير من انخفاض المجاميع لهذا العام وادعاء البعض أن التصحيح كان على غير ما يرام وكثير من الطلاب تفاجأ بانخفاض درجاته على غير ما كان متوقع .نتائ

نتائج السادس الاعدادى 2023 موقع نتائجنا

متاحة حاليا نتائج السادس الاعدادى إلي كافة الطلاب في الأقسام التالية ” تطبيقي- أدبي – أحيائي” على موقع نتائجنا الإلكترونية ويمكن الحصول عليها بكشوفات الأسماء لكل أبناء الحافظة في ملف واحد عبر أتابع للطريقة التالية بشكل كامل :