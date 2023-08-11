تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد 2023 على النايل سات وعربسات للاستماع إلى تلاوة القرآن على مدار الساعة

قناة المجد من القنوات التي يحتاج لها الكثير من الأشخاص على التلفاز الخاص بهم، نظرًا لما تقدمه إليكم من أشياء كثيرة والقراءة متعددة بأصوات أفضل الشيوخ في العالم، ولذا يتساءل الأشخاص عن تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد حتى يتمكنوا من تحميل هذه القناة ويتمتعوا بجميع القراءات.

تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد

الكثير من الأشخاص يتابعون قناة المجد ويحبون الاستماع لكثير من الشيوخ بقراءات متعددة، وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهي كالآتي:

التردد على النايل سات

التردد: 12054.

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 12476

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

مميزات قناة المجد

توجد الكثير من المميزات التي تتمتع بها قناة المجد الخاصة بالقرآن الكريم، وهي ما جعلتها في المكانة الأولى من بين كافة القنوات، وإليكم مميزات القناة وهي كالآتي: