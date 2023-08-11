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تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد 2023 على النايل سات وعربسات للاستماع إلى تلاوة القرآن على مدار الساعة
Almajd Quran Channel HD
قناة المجد من القنوات التي يحتاج لها الكثير من الأشخاص على التلفاز الخاص بهم، نظرًا لما تقدمه إليكم من أشياء كثيرة والقراءة متعددة بأصوات أفضل الشيوخ في العالم، ولذا يتساءل الأشخاص عن تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد حتى يتمكنوا من تحميل هذه القناة ويتمتعوا بجميع القراءات.
تردد قناة المجد للقران الكريم الجديد
الكثير من الأشخاص يتابعون قناة المجد ويحبون الاستماع لكثير من الشيوخ بقراءات متعددة، وإليكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهي كالآتي:
التردد على النايل سات
- التردد: 12054.
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد القناة على عرب سات
- التردد: 12476
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
مميزات قناة المجد
توجد الكثير من المميزات التي تتمتع بها قناة المجد الخاصة بالقرآن الكريم، وهي ما جعلتها في المكانة الأولى من بين كافة القنوات، وإليكم مميزات القناة وهي كالآتي:
- أولًا تقدم لكم الإعلام الديني الهادف الذي يحث الإنسان على أن يستمع إليها، ويمكن تواجدها في كافة البيوت الإسلامية بسهولة.
- تبتكر القناة في العروض بشكل يجذب المشاهدين لها وتساعدهم في القيام بتفسير الآيات وتقدم لهم معاني الكلمات الصعبة.
- تتميز القناة بأنها تعرض لكم الأشياء بشكل متواصل فلا توجد أي فواصل إعلانية وتذيع لكم التلاوات دون أي انقطاع، وذلك يؤكد على اهتمام القناة بتقديم شيء هادف دون مربح، فهي تساعد المشاهدين في فهم القرآن.
- تضم أكبر نخبة من شيوخ العالم ومحترفي الترجمة والمتميزين الذين يقومون على إدارة القناة والعمل بداخلها
- تستخدم القناة أحدث التقنيات والأنظمة العالية التي توفرها للمشاهدين.