أخبار التعليم

Results ظهرت نتائج السادس الاعدادي 2023 في الدور الاول علمي وأدبي عموم المحافظات العراقية

أيمن بدرمنذ 19 دقيقة
0

أعلنت التربية العراقية، نتائج سادس اعدادي 2023 في العراق الدور الأول بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة وإعتماد نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول من وزير التربية العراقي وإعلان كشوفات نتائج السادس العلمي والأدبي 2023 في عموم المحافظات العراقية عبر الرابط الراسمي للوزارة وموقع نتائجنا الوزاري حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن النتائج في جميع المواد الدراسية.

نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الأول 2023

تصدرت نتائج  السادس الاعدادي في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية ومواقع ملازمنا ونتائجنا 2023، الترند الأول علي مؤشرات جوجل نتيجة البحث المتواصل من الطلاب لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في جميع المحافظات العراقية لطلاب القسم الأدبي الاحيائي والتي أعلنت رسميًا بصيغة ملفات جوجل درايف عبر المواقع المتخصصة في إعلان نتائج الإمتحانات الوزارية في العراق.

كشوفات نتائج السادس الإعدادي العراق بصيغة pdf

ونستعرض معكم كشوفات نتائج السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي 2023 لطلاب الصف السادس الإعدادي في عموم المحافظات العراقية من خلال الجدول التالي:

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل

كشوفات نتائج السادس الإعدادي الأدبي 2023

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىتم الرفع
 تنزيل
ديالىتم الرفع
 تنزيل
الكرخ 1تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 2تم الرفع
 تنزيل
الكرخ 3تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 1تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 2تم الرفع
 تنزيل
الرصافة 3تم الرفع
 تنزيل
النجفتم الرفع
 تنزيل
ذي قارتم الرفع
 تنزيل
القادسيةتم الرفع
 تنزيل
صلاح الدينتم الرفع
 تنزيل
واسطتم الرفع
 تنزيل
اربيلتم الرفع
 تنزيل
السليمانيةتم الرفع
 تنزيل
دهوكتم الرفع
 تنزيل
الأنبارتم الرفع
 تنزيل
بابلتم الرفع
 تنزيل
البصرةتم الرفع
 تنزيل
كربلاءتم الرفع
 تنزيل
كركوكتم الرفع
 تنزيل
ميسانتم الرفع
 تنزيل
المثنىتم الرفع
 تنزيل
إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
أيمن بدرمنذ 19 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى