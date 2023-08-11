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Results ظهرت نتائج السادس الاعدادي 2023 في الدور الاول علمي وأدبي عموم المحافظات العراقية
أعلنت التربية العراقية، نتائج سادس اعدادي 2023 في العراق الدور الأول بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة وإعتماد نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول من وزير التربية العراقي وإعلان كشوفات نتائج السادس العلمي والأدبي 2023 في عموم المحافظات العراقية عبر الرابط الراسمي للوزارة وموقع نتائجنا الوزاري حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن النتائج في جميع المواد الدراسية.
نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الأول 2023
تصدرت نتائج السادس الاعدادي في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية ومواقع ملازمنا ونتائجنا 2023، الترند الأول علي مؤشرات جوجل نتيجة البحث المتواصل من الطلاب لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في جميع المحافظات العراقية لطلاب القسم الأدبي الاحيائي والتي أعلنت رسميًا بصيغة ملفات جوجل درايف عبر المواقع المتخصصة في إعلان نتائج الإمتحانات الوزارية في العراق.
كشوفات نتائج السادس الإعدادي العراق بصيغة pdf
ونستعرض معكم كشوفات نتائج السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي 2023 لطلاب الصف السادس الإعدادي في عموم المحافظات العراقية من خلال الجدول التالي:
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
كشوفات نتائج السادس الإعدادي الأدبي 2023
المحافظة
الحالة
تنزيل
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|تم الرفع
|كركوك
|تم الرفع
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع