Results ظهرت نتائج السادس الاعدادي 2023 في الدور الاول علمي وأدبي عموم المحافظات العراقية

أعلنت التربية العراقية، نتائج سادس اعدادي 2023 في العراق الدور الأول بعد الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة وإعتماد نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول من وزير التربية العراقي وإعلان كشوفات نتائج السادس العلمي والأدبي 2023 في عموم المحافظات العراقية عبر الرابط الراسمي للوزارة وموقع نتائجنا الوزاري حتي يتمكن أبنائنا الطلاب من الإستعلام عن النتائج في جميع المواد الدراسية.

نتائج السادس الإعدادي العراق الدور الأول 2023

تصدرت نتائج السادس الاعدادي في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية ومواقع ملازمنا ونتائجنا 2023، الترند الأول علي مؤشرات جوجل نتيجة البحث المتواصل من الطلاب لمعرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في جميع المحافظات العراقية لطلاب القسم الأدبي الاحيائي والتي أعلنت رسميًا بصيغة ملفات جوجل درايف عبر المواقع المتخصصة في إعلان نتائج الإمتحانات الوزارية في العراق.

كشوفات نتائج السادس الإعدادي العراق بصيغة pdf

ونستعرض معكم كشوفات نتائج السادس العلمي الاحيائي والتطبيقي 2023 لطلاب الصف السادس الإعدادي في عموم المحافظات العراقية من خلال الجدول التالي:

المحافظة الحالة تنزيل نينوى تم الرفع تنزيل ديالى تم الرفع تنزيل الكرخ 1 تم الرفع تنزيل الكرخ 2 تم الرفع تنزيل الكرخ 3 تم الرفع تنزيل الرصافة 1 تم الرفع تنزيل الرصافة 2 تم الرفع تنزيل الرصافة 3 تم الرفع تنزيل النجف تم الرفع تنزيل ذي قار تم الرفع تنزيل القادسية تم الرفع تنزيل صلاح الدين تم الرفع تنزيل واسط تم الرفع تنزيل اربيل تم الرفع تنزيل السليمانية تم الرفع تنزيل دهوك تم الرفع تنزيل الأنبار تم الرفع تنزيل بابل تم الرفع تنزيل البصرة تم الرفع تنزيل كربلاء تم الرفع تنزيل كركوك تم الرفع تنزيل ميسان تم الرفع تنزيل المثنى تم الرفع تنزيل

كشوفات نتائج السادس الإعدادي الأدبي 2023