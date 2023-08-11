بدون رقم امتحاني “رابط سريع جدًا” الآن نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم فقط على epedu.gov.iq

نتائج السادس الاعدادي 2023ً، بناءً على عمليات البحث المتزايدة على جوجل من الطلاب عن الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي قامت وزارة التربية العراقية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي وهذا ما سنتناول الحديث عنه وعن موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي، حيث قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بالإعلان أن عمليات المراجعة والتدقيق مستمرة حتى الآن وسيتم الاعلان عنها في حين اعتمادها رسمياً

نتائج السادس الاعدادي 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية تقوم بالتوجه مباشرةً إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية https://epedu.gov.iq/verify/index.php?url=/

ثم تقوم بالضغط على أيقونة نتائج الصف السادس الاعدادي.

ثم تقوم باختيار أيقونة الدور الأول.

تحديد القسم الذي تريد الاستعلام عنه سواء كان علمي أو أدبي.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح وهي: اسم الطالب ورقم الامتحاني الخاص بالطالب.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة استعلام.

موعد نتائج السادس الاعدادي علمي وأدبي 2023

تزداد حالة من القلق والتوتر في نفوس الطلاب ويزداد التسأول عن موعد نتائج السادس الاعدادي حيث: