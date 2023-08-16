“يابلاش هتركب عربية وتقسط على أكتر من 60 شهر ببطاقة الرقم القومي” أفضل عروض تقسيط سيارات من البنك الأهلي المصري للموظفين والعاملين بالقطاعات المختلفة+حتى المدرسين ممكن يقسطوا

يسعى العديد من المواطنين من أجل الوصول إلى شركات تقسيط سيارات بشروط سهلة وبسيطة، لاسيما في ظل الأزمات الاقتصادية المتتالية التي يمر بها العالم أجمع والتي أثرت بصورة سلبية على الدخل، لذلك سوف نستعرض سويًا الطرق المتاحة للحصول على سيارة بالتقسيط وبدون دفع مقدم.

تقسيط سيارات مع البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي المصري الكثير من الخدمات المتميزة ومن بينها قرض شراء سيارة للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وتصل قيمة التمويل إلى ثلاثة مليون جنيه مصري.

أما عن الشروط التي تم وضعها فهي كالآتي:

يجب ألا يقل عمر المتقدم بالحصول على القرض عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام في نهاية سداد القرض.

يجب ألا يقل عمر المقترض عن 25 عام ولا يزيد عن 65 في نهاية السداد وذلك لأصحاب الأعمال الحرة والمهن التجارية.

كيفية سداد قرض السيارة من البنك الأهلي المصري

تختلف قيمة التمويل المقدمة من قبل البنك على حسب الراتب الذي يحصل عليه المتقدم ويتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدمًا وذلك وفقًا للسياسة المعتمدة.

عمولة السداد المبكر للقرض الكلي والجزئي 3% حتى خمسة سنوات و3.5% أكثر من خمسة سنوات من المبلغ المطلوب سداده.

لكن في حالة التأخر عن سداد القسط يتم دفع غرامة 2% من قيمة المبلغ المستحق.

مميزات تمويل البنك الأهلي