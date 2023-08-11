“مُفعل” تحميل كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية PDF .. الوجبة التاسعة والاخيرة 2023

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية، هذا الموضوع شديد الأهمية يبحث عنه العديد من المواطنين وخاصةً الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، حيث نجد أن كافة النتائج الخاصة بثاني دفعة والتي تم ظهورها بالفعل على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وعدد الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل وصل حوالي 300 ألف مواطن.

كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتوفير رابط على موقعها الرسمي لسهولة الاستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية وذلك باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية من خلال الرابط https://molsa.gov.iq/verify/index.php?url=/

ثم بعد ذلك تقوم بتحديد الخدمات الاجتماعية.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة أسماء الأشخاص المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك تقوم بتحديد رقم الوجبة ورقم الدفعة.

ثم تقوم بكتابة كافة بيانات الشخص المستفيد في الخانات المخصصة لهم بشكل صحيح.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة تنزيل كشف الأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة pdf

شروط الحصول على الوجبة التاسعة في الرعاية الاجتماعية 2023

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع بعض الشروط الضرورية للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومن أهم هذه الشروط: