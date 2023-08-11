متوفرة NOW نتائج توجيهي الاردن بالاسم فقط 2023 “رابط سريع جدًا” على twjihi.jo

نتائج توجيهي الاردن بالاسم فقط 2023، من أكثر ما يتم البحث عنه خلال هذه الفترة على جوجل من خلال أولياء الأمور حيث وزادت حالة التوتر في نفوس الطلاب بسبب تأخر موعد ظهور النتائج، حيث قامت وزارة التربية والتعليم الأردنية بتوفير رابط توجيهي لسهولة الاستعلام عن كافة نتائج الطلاب فور ظهورها واعتمادها رسمياً من الوزير وسنتناول الحديث عن رابط نتائج توجيهي للاستعلام عنها بكل سهولة.

نتائج توجيهي الاردن بالاسم فقط 2023

يمكن لجميع الطلاب الاستعلام بكل سهولة عن النتائج من خلال موقع توجيهي أو موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية وذلك باتباع الخطوات التالية’

في البداية تقوم الدخول إلى الموقع الرسمي ل وزارة التربية والتعليم الأردنية من خلال الرابط https://moe.gov.jo/

أو الدخول من موقع توجيهي https://twjihi.jo/

اضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة توجيهي من القائمة الرئيسية.

ثم تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المخصصة لها وهي: رقم الاكتتاب ورقم الامتحاني الخاص بالطالب.

ثم تقوم بكتابة اسم الطالب رباعي في الخانة المخصصة له.

وفي النهاية تقوم بالضغط على أيقونة عرض النتائج وتنتظر بضع ثواني وسيتم ظهور النتيجة بالدرجات.

موعد ظهور نتائج توجيهي الأردن 2023

أكدت مصادر موثوقة من الوزارة بأن النتيجة حتى الآن في مرحلة التدقيق والمراجعة الجيدة حتى لا يحدث ظلم في درجات الطلاب، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان أن سيتم ظهور نتائج الطلاب في جميع محافظات الأردن في منتصف شهر أغسطس الجاري على أن سيتم ظهورها يوم الخميس المقبل الموافق 17 أغسطس 2023.