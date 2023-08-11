HERE متوفرة رسميًا “بدون رقم امتحاني” ظهرت على موقع نتائجنا نتائج السادس اعدادي 2023

موقع نتائجنا نتائج السادس اعدادي 2023 يمكن من خلاله معرفة النتيجة وذلك عن طريق اتباع خطوات الاستخراج كما أصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية بعض القرارات التي تخص موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي.

موقع نتائجنا نتائج السادس اعدادي 2023

يوجد رابط خاص بموقع نتائجنا يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الاعدادي بكل سهولة وهذا الرابط هو

يجب أولاً أن نقوم بتسجيل الدخول إلى موقع نتائجنا وذلك من خلال زيارة هذا الرابط https://results.mlazemna.com/rsvth/

قم بعد ذلك بتحديد اسم المحافظة التي تخص الطالب وبعدها نختار كلمة تحميل الكشوفات من القائمة الرئيسية.

قم بعد ذلك بالبحث عن طريق اسم المدرسة أو اسم الطالب أو عن طريق إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب على نتيجة الصف السادس الاعدادي.

قم في النهاية بالضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر النتيجة الخاصة بالطالب.

معلومات حول نتيجة الصف السادس الاعدادي

توجد بعض المعلومات التي تخص نتيجة السادس الاعدادي وذلك حسب قرارات وزارة التربية والتعليم العراقية وهذه المعلومات هي