الحدود الدنيا معدلات قبولات 2023- 2024 الكليات والجامعات والمعاهد العراقية| رابط استمارة القبول المركزي العراق 2023//2024

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024؛ بدأت العديد من طلاب وطالبات الصف السادس الإعدادي العراقيون بالاهتمام بمعرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024، بعد إعلان فتح باب التسجيل في جميع الجامعات العراقية. وأشارت مصادر خاصة إلى أنه سيطرح معدل القبول في الجامعة العراقية عبر الإنترنت، من أجل تسهيل الأمر على الطلاب وتوفير الوقت والجهد اللازمين لهم. وفي هذا المقال، سنعرض لكم معدلات القبول في جميع الكليات للعام الدراسي 2023 في العراق، بما في ذلك الفروع التطبيقي والعلمي والأدبي

معدلات القبول في العراق 2023/2024

بدأت الجامعات في العراق بالكشف عن معدلات القبول للعام الدراسي 2023-2024 في جميع الكليات. ووفقًا لذلك، قامت وزارة التربية والتعليم العالي العراقية بنشر دليل رسمي عبر موقعها https://mohesr.gov.iq/ar/ يحتوي على جميع معدلات القبول في الجامعات والكليات العراقية.

تستعد الوزارة لفتح باب التسجيل والالتحاق بالجامعات، بالتزامن مع إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي التي حققت نسبة نجاح تجاوزت 90%، وهي نسبة جيدة تدل على نجاح النظام الجديد الذي اعتمدته الوزارة لتعزيز التعليم.

المعدلات المطلوبة للقبول في الجامعات العراقية 2023؟

تمت ملاحظة زيادة واضحة في معدلات الاستفسار حول معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024. فيما يلي جدول يوضح معدلات القبول في الجامعات العراقية لعام 2023 -2024

معدلات القبول في الجامعات العراقية جامعة البصرة 2023-2024

الكلية معدل القبول كلية الطب %99.67 طب الزهراء %99.57 طب الاسنان %98.83 الصيدلة %98.5 هندسة حاسبات %93 هندسة ميكانيكا %90.5 هندسة قسم كيمياوية %95.33 هندسة قسم المواد %88.33 العلوم %82.67 علوم قسم الرياضيات %74.17 العلوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات %75 القانون %82 التمريض للذكور %96.33 التمريض للبنات %93.17 طب بيطري %68.33 الزراعة %60 الإدارة والاقتصاد %61.5 الإدارة والاقتصاد القرنة %60 التربية القرنة %65.5 التربية للعلوم الصرفة %70.67 التربية للعلوم الإنسانية %72.67 التربية للبنات %66.33 الآداب %68.67 علوم البحار %63.83

معدلات القبول في الجامعات العراقية جامعة الموصل 2023-2024

الكلية معدل القبولات طب الموصل %100.33 طب الأسنان %99.13 الصيدلة %98.83 هندسة حاسوب %95 هندسة قسم الميكانيك %86.33 علوم %88 علوم حاسوب ورياضيات %67.67 علوم البيئة وتقاناتها %62 حقوق %78.83 علوم سياسية %65.5 تمريض ذكور %97.67 تمريض بنات %95.33 طب بيطري %70.17 كلية زراعة وغابات %60 إدارة واقتصاد %60 تربية للعلوم الصرفة %74.5 تربية للعلوم الإنسانية %83.33 تربية للبنات %62.17 كلية الآداب %72.83 آداب قسم مكتبات ومعلومات %62.83 التربية الأساسية %69 تربية أساسية قسم رياض أطفال للإناث %61.17 تربية الأساسية معلم صفوف أولى %71.67 العلوم السياحية %60 الآثار %60 العلوم الإسلامية 63%

معدل القبول في الجامعة العراقية التكنولوجية 2023-2024

الكلية معدلات القبول هندسة الطب الحياتي %97.33 هندسة الليزر والإلكترونيات البصرية %96 هندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط %95.98 هندسة الميكانيكية قسم طائرات %94.83 هندسة كيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية %94.17 هندسة كيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي %93.67 هندسة السيطرة والنظم ـ هندسة الحاسوب والسيطرة %92.74 هندسة اتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية %92 هندسة السيطرة والنظم ـ قسم السيطرة %91.83 هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية %91 هندسة الحاسوب قسم المعلومات %91.67 هندسة الحاسوب ـ قسم شبكات الحاسوب %91.5 هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز %90.33 هندسة كهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار %88.67 هندسة ميكانيكية قسم ميكانيك العام %87.5 هندسة ميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة %85 هندسة ميكانيكية قسم التكييف والتجميد %83.67 هندسة المواد %81.33 هندسة ميكانيكية قسم سيارات %81.5 هندسة إنتاج ومعادن قسم معادن %81.5 هندسة كهروميكانيك ـ قسم كهروميكانيك %79.67 هندسة إنتاج ومعادن قسم إنتاج %79.67 العلوم التطبيقية %79.5 هندسة كهروميكانيك قسم الطاقة وطاقات متجددة %78.67 هندسة إنتاج ومعادن قسم تصميم وتصنيع المعادن بالحاسوب %78.5 هندسة كهروميكانيك قسم ملاحة وتوجيه %77.17 هندسة الإنتاج والمعادن قسم الصناعية %76.5 هندسة الإنتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن %75.67 علوم الحاسوب %74.67

معدلات القبول في الجامعات العراقية الحدود الدنيا 2023/2024

يتساءل العديد من الأشخاص عن ما هي نسب الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي الجديد. ونحن نقدم لكم معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 و معدلات القبول في جامعة المستنصرية 2023 -2024.

الكلية معدل القبول كلية الطب %100.28 طب الأسنان %99.5 صيدلة %98.83 هندسة قسم حاسوب %93.17 هندسة قسم ميكانيك %86 كلية الهندسة قسم المواد %85.67 كلية العلوم %86.17 العلوم قسم الرياضيات %78.5 القانون %85.67 علوم سياسية %79.25 الادارة والاقتصاد %68 التربية %74.67 الآداب %75.17 آداب قسم علم النفس %77.33 آداب قسم الفلسفة %72.83 تربية أساسية %67.5 تربية أساسية قسم رياض أطفال %66.17 تربية أساسية معلم صفوف أولى %73 علوم سياحية %65.33

استمارة التقديم المركزي 2023-2024 في الجامعات العراقية

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية التسجيل في استمارة التقديم للجامعات العراقية 2023 – 2024 إلكتروني، ويُعتبر استمارة التقديم في الجامعات العراقية من أهم الوثائق في العراق ولاحظنا أن إدارة القبول المركزية قد بدأت في إصدار النموذج الإلكتروني في الوقت نفسه الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات قبول جامعات العراق 2023-2024. يمكن لجميع الطلاب التسجيل في استمارة التقديم للقبول في الجامعات العراقية 2023 عبر الرابط التالي.

رابط استمارة القبول المركزي 2023 العراق

أكدت التعليم والبحث العلمي بالعراق، أن تفعيل رابط استمارة القبول المركزي الإلكترونية تم بالفعل “هنا” وذلك ختى يتمكن جميع الطلاب من القيام بعملية التسجيل في الجامعات العراقية بشكل سهل وسريع.