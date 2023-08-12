معدلات القبول في العراق 2023/2024 الحدود الدنيا الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي

بعد ان اعلنت وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية نتائج السادس الإعدادي حالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب من أجل معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية بداية من كلية الطب والهندسة والتجارة وكافة الكليات الأخري التي سوف تعلن عن المؤشرات الأولية للقبول طلاب السادس الإعدادي التي تم الكشف عن نتائجهم اليوم بنسب نجاح مرتفعة عن الاعوام الماضية كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية ان النتائج كانت جيدة للغاية بخلاف السنوات الماضية ونأمل ان نتقدم بالمنظومة في الفترات القامة .

معدلات القبول في العراق 2023/2024

وفي الساعات الماضية عقب اعلان ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول بدءت كافة الجامعات العراقية بالكشف عن معدلات القبول الخاصة بها علي المواقع الخاصة بكل كلية، وكشفت وزارة التربية أيضا ان عقب اعلان الوزارة عن النتائج سوف تتيح كافة الجامعات العراقية باب التسجيل لطلاب بالعراق بالجامعات وسيكون معدل القبول بالجامعات الكتروني وذلك من أجل تسهيل الامور والجهد علي الطلاب.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024

جامعة البصرة كلية الطب 99.67 جامعة البصرة كلية طب الزهراء 99.57 جامعة البصرة كلية طب الاسنان 98.83 جامعة البصرة كلية الصيدلة 98.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الحاسوب 93 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الميكانيك 90.5 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم الكيمياوية 95.33 جامعة البصرة كلية الهندسة قسم المواد 88.33 جامعة البصرة كلية العلوم 82.67 جامعة البصرة كلية العلوم قسم الرياضيات 74.17 جامعة البصرة كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 75 جامعة البصرة كلية القانون 82 جامعة البصرة كلية التمريض للذكور 96.33 جامعة البصرة كلية التمريض للبنات 93.17 جامعة البصرة كلية الطب البيطري 68.33 جامعة البصرة كلية الزراعة 60 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد 61.5 جامعة البصرة كلية الادارة والاقتصاد القرنة 60 جامعة البصرة كلية التربية القرنة 65.5 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الصرفة 70.67 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم الانسانية 72.67 جامعة البصرة كلية التربية للبنات 66.33 جامعة البصرة كلية الآداب 68.67 جامعة البصرة كلية علوم البحار 63.83 جامعة الموصل كلية طب الموصل 100.33 جامعة الموصل كلية طب الاسنان 99.13 جامعة الموصل كلية الصيدلة 98.83 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الحاسوب 95 جامعة الموصل كلية الهندسة قسم الميكانيك 86.33 جامعة الموصل كلية العلوم 88 جامعة الموصل كلية علوم الحاسوب والرياضيات 67.67 جامعة الموصل كلية علوم البيئة وتقاناتها 62 جامعة الموصل كلية الحقوق 78.83 جامعة الموصل كلية العلوم السياسية 65.5 جامعة الموصل كلية التمريض للذكور 97.67 جامعة الموصل كلية التمريض للبنات 95.33 جامعة الموصل كلية الطب البيطري 70.17 جامعة الموصل كلية الزراعة والغابات 60 جامعة الموصل كلية الادارة والاقتصاد 60 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الصرفة 74.5 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم الانسانية 83.33 جامعة الموصل كلية التربية للبنات 62.17 جامعة الموصل كلية الآداب 72.83 جامعة الموصل كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات 62.83 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية 69 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات 61.17 جامعة الموصل كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى 71.67 جامعة الموصل كلية العلوم السياحية 60 جامعة الموصل كلية الاثار 60 جامعة الموصل كلية العلوم الاسلامية 63

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