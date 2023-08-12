معدلات القبول في العراق 2023/2024 الحدود الدنيا الفرع التطبيقي والأحيائي والأدبي
بعد ان اعلنت وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية نتائج السادس الإعدادي حالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب من أجل معرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية بداية من كلية الطب والهندسة والتجارة وكافة الكليات الأخري التي سوف تعلن عن المؤشرات الأولية للقبول طلاب السادس الإعدادي التي تم الكشف عن نتائجهم اليوم بنسب نجاح مرتفعة عن الاعوام الماضية كما صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية ان النتائج كانت جيدة للغاية بخلاف السنوات الماضية ونأمل ان نتقدم بالمنظومة في الفترات القامة .
معدلات القبول في العراق 2023/2024
وفي الساعات الماضية عقب اعلان ظهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول بدءت كافة الجامعات العراقية بالكشف عن معدلات القبول الخاصة بها علي المواقع الخاصة بكل كلية، وكشفت وزارة التربية أيضا ان عقب اعلان الوزارة عن النتائج سوف تتيح كافة الجامعات العراقية باب التسجيل لطلاب بالعراق بالجامعات وسيكون معدل القبول بالجامعات الكتروني وذلك من أجل تسهيل الامور والجهد علي الطلاب.
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023/2024
|جامعة البصرة
|كلية الطب
|99.67
|جامعة البصرة
|كلية طب الزهراء
|99.57
|جامعة البصرة
|كلية طب الاسنان
|98.83
|جامعة البصرة
|كلية الصيدلة
|98.5
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم الحاسوب
|93
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم الميكانيك
|90.5
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم الكيمياوية
|95.33
|جامعة البصرة
|كلية الهندسة قسم المواد
|88.33
|جامعة البصرة
|كلية العلوم
|82.67
|جامعة البصرة
|كلية العلوم قسم الرياضيات
|74.17
|جامعة البصرة
|كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات
|75
|جامعة البصرة
|كلية القانون
|82
|جامعة البصرة
|كلية التمريض للذكور
|96.33
|جامعة البصرة
|كلية التمريض للبنات
|93.17
|جامعة البصرة
|كلية الطب البيطري
|68.33
|جامعة البصرة
|كلية الزراعة
|60
|جامعة البصرة
|كلية الادارة والاقتصاد
|61.5
|جامعة البصرة
|كلية الادارة والاقتصاد القرنة
|60
|جامعة البصرة
|كلية التربية القرنة
|65.5
|جامعة البصرة
|كلية التربية للعلوم الصرفة
|70.67
|جامعة البصرة
|كلية التربية للعلوم الانسانية
|72.67
|جامعة البصرة
|كلية التربية للبنات
|66.33
|جامعة البصرة
|كلية الآداب
|68.67
|جامعة البصرة
|كلية علوم البحار
|63.83
|جامعة الموصل
|كلية طب الموصل
|100.33
|جامعة الموصل
|كلية طب الاسنان
|99.13
|جامعة الموصل
|كلية الصيدلة
|98.83
|جامعة الموصل
|كلية الهندسة قسم الحاسوب
|95
|جامعة الموصل
|كلية الهندسة قسم الميكانيك
|86.33
|جامعة الموصل
|كلية العلوم
|88
|جامعة الموصل
|كلية علوم الحاسوب والرياضيات
|67.67
|جامعة الموصل
|كلية علوم البيئة وتقاناتها
|62
|جامعة الموصل
|كلية الحقوق
|78.83
|جامعة الموصل
|كلية العلوم السياسية
|65.5
|جامعة الموصل
|كلية التمريض للذكور
|97.67
|جامعة الموصل
|كلية التمريض للبنات
|95.33
|جامعة الموصل
|كلية الطب البيطري
|70.17
|جامعة الموصل
|كلية الزراعة والغابات
|60
|جامعة الموصل
|كلية الادارة والاقتصاد
|60
|جامعة الموصل
|كلية التربية للعلوم الصرفة
|74.5
|جامعة الموصل
|كلية التربية للعلوم الانسانية
|83.33
|جامعة الموصل
|كلية التربية للبنات
|62.17
|جامعة الموصل
|كلية الآداب
|72.83
|جامعة الموصل
|كلية الآداب قسم المكتبات والمعلومات
|62.83
|جامعة الموصل
|كلية التربية الأساسية
|69
|جامعة الموصل
|كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال للبنات
|61.17
|جامعة الموصل
|كلية التربية الأساسية قسم معلم الصفوف الاولى
|71.67
|جامعة الموصل
|كلية العلوم السياحية
|60
|جامعة الموصل
|كلية الاثار
|60
|جامعة الموصل
|كلية العلوم الاسلامية
|63
ل
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة السيطرة والنظم هندسة الحاسوب والسيطرة
|92.74
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة السيطرة والنظم قسم السيطرة
|91.83
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الحاسوب قسم المعلومات
|91.67
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الحاسوب قسم شبكات الحاسوب
|91.5
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الميكانيكية قسم الميكانيك العام
|87.5
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الميكانيكية قسم الطائرات
|94.83
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الميكانيكية قسم ميكانيك محطات القدرة
|85
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الميكانيكية قسم التكييف والتجميد
|83.67
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الميكانيكية قسم السيارات
|81.5
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الكيميائية قسم هندسة العمليات الكيمياوية
|94.17
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية والتلوث النفطي
|93.67
|الجامعة التكنولوجية
|الهندسة الكيميائية قسم الهندسة الكيمياوية وتكرير النفط
|95.98
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الليزر والالكترونيات البصرية
|96
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الانتاج والمعادن قسم المعادن
|81.5
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الانتاج والمعادن قسم الإنتاج
|79.67
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الانتاج والمعادن قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب
|78.5
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الانتاج والمعادن قسم الصناعية
|76.5
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الانتاج والمعادن قسم التعدين واستخلاص المعادن
|75.67
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة المواد
|81.33
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات اللاسلكية
|92
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الاتصالات قسم نظم الاتصالات الضوئية
|91
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الكهروميكانيك قسم الهندسة الكهروميكانيكية
|79.67
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الكهروميكانيك قسم الملاحة والتوجيه
|77.17
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الكهروميكانيك قسم الطاقة والطاقات المتجددة
|78.67
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الكهروميكانيك قسم هندسة نظم الطائرات بدون طيار
|88.67
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الكهروميكانيك قسم معدات النفط والغاز
|90.33
|الجامعة التكنولوجية
|هندسة الطب الحياتي
|97.33
|الجامعة التكنولوجية
|العلوم التطبيقية
|79.5
|الجامعة التكنولوجية
|علوم الحاسوب
|74.67