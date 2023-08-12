كله هيطلع الساحل…. ايوة ياعم محدش قدكو مليون مبروك اجازات للموظفين في اغسطس كتييير للقطاع العام والخاص

اجازة الموظفين في صيف 2023 مع اقتراب نهاية العام الميلادي الحالي 2022 بدأت عمليات البحث في الزيادة للاستفسار عن العطلات الرسمية 2023 حيث ينص قانون الخدمة المدنية على منح إجازة مدفوعة الأجر للموظفين وقواعد العمل فيها وكذلك قيمة الأجر للعمال أو الموظفين العاملين في تلك الأيام.

الإجازات الرسمية 2023

قبل أن نستعرض النصوص القانونية التي تحفظ حقوق الموظفين والعاملين في الحصول على الإجازات الرسمية 2023 نستعرض ما هي الاجازات الرسمية 2023 وهي كالتالي:

يوم السبت 7 يناير عيد الميلاد، يوم الأربعاء 25 يناير ثورة 25 يناير-عيد الشرطة، يوم الأحد 16 أبريل عيد الفصح القبطي، يوم الإثنين 17 أبريل عيد شم النسيم، يوم الجمعة 21 أبريل عيد الفطر المبارك، يوم السبت 22 أبريل إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الثلاثاء 25 أبريل عيد تحرير سيناء، يوم الإثنين 1 مايو عيد العمال، يوم الثلاثاء 27 يونيو إلى الخميس 29 يونيو عيد الأضحى المبارك، يوم الجمعة 30 يونيو ثورة 30 يونيو، يوم الأربعاء 19 يوليو رأس السنة الهجرية، يوم الأحد 23 يوليو ثورة 23 يوليو، يوم الأربعاء 27 سبتمبر المولد النبوي الشريف، يوم الجمعة 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

الإجازات المتبقية

العطلات المتبقية ف

هي يومان وهما كالتالي:

الخميس 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة، السبت 8 أكتوبر المولد النبوي الشريف.

الإجازات السنوية

وبصرف النظر عن الإجازات الرسمية والعطلات يستبعد منها أيضًا العطلات الأسبوعية فقد حدد قانون الخدمة المدنية الاجازات السنوية التي يحصل عليها الموظفون براتب كامل أيضًا وهي على النحو التالي:

في السنة الأولى يحصل الموظف على 15 يوما بعد 6 أشهر، بعد عام واحد يحصل الموظف على 21 يوما سنويا، بعد 10 سنوات يحصل الموظف على 30 يوما، إذا تجاوز الخمسين فسيحصل على 45 يوما، إذا كان من ذوي الإعاقة يحصل على 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

إجازة الصيف للطلاب

كما سيحصل الطلاب فى الجامعات والمعاهد على إجازة الصيف حتى يوم 30 سبتمبر 2023، وهو الموعد المحدد لبدء الدراسة داخل جميع الجامعات والمعاهد، سينتهي العام الدراسي الأول الخميس 4 يناير 2024 فيما ينتهي العام الدراسي 2023-2024 بتاريخ 30 مايو 2024.