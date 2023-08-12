مليون مبروك للجميع… خلاص هتروح وتحلى العلبة هتبقى ب15 جنيه يا ناس بشرى سارة للجميع

العلبة هتبقى بـ 15 جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر نظرًا لإرتفاع الأسعار المبالغ الذي شهدته مصر في الآونة الأخيرة ومازالت تشهده مما جعله الحديث الرائج بين كل الناس، فقد زادت الأسعار في كل المنتجات والأعمال، ومن بين كل هذا الخوض نجد الرجال على وجه الخصوص يتحدثون عن ارتفاع أسعار السجائر، وعلي الرغم من ذلك إلا أن ضخها لازال مستمرًا بالرغم من أن تواجدها قليل بالأسواق.

أسباب إرتفاع أسعار السجائر

يعزي إرتفاع سعر علب السجائر في مصر إلى مجموعة أسباب تتضمن أفتراض الناس أن التجار يقومون تخزينها وإعادة بيعها بأسعار أعلى بل ويضاعفون أسعارها تحت ظل إرتفاع الأسعار عموماً وليس السجائر فقط، وهناك سبب آخر تذهب إليه فئة المثقفين والمتابعين لحالات مصر الاقتصادية وهوا يقول بأن ارتفاع سعرها يعزي إلى انخفاض سعر الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى التي يتم استيراد السجائر بها، فمن الجدير بالذكر أن السجائر تتنوع حسب منشأها وبلد استيرادها، ولكل نوع منها مُريده مما يعود بنا إلى السبب الأول.

تصريحات الشركة الشرقية

تعد الشركة الشرقية الشركة الأولى لإستيراد الدخان في مصر، وقد أشارت حديثًا ببيان موجه لمن يهمه الأمر أن أسعار السجائر سوف تنخفض مره أخرى، معلنةً بذلك إنتهاء هذه الأزمة ونوهت أن الفترة القادمة ستكون هناك مراقبة على الأسعار في الأسواق من خلال هيئات الرقابة المعنية بالأمر، ومن ابرز ما أشارت إليه الشركة في تصريحاتها سعر علبة السجائر من نوع “كيلو باترا” والأكثر استهلاكًا بمصر.

السعر الجديد لعلبة السجائر

صرح المدير التنفيذي للشركة الشرقية للدخان أن فترة زيادة اسعار السجائر كانت بسبب عدة مشكلات في عمليات التوريد، فتم تقنين الكم الموجود في المخازن وقام التجار برفع الأسعار استنادًا على ذلك، وقدم تصريح آخر خلال مهاتفة تلفزيونية قال فيه أن سعرعلبة الكيلوباترا الجديد لن يتعدى 24جنيهًا، ولن يكون هناك زيادة ف السعر مع التأكيد على أن المنتج سيكون متوفرًا لفترة طويلة، كما أضاف أن الفترة القادمة ستقوم الشركة بضخ 150مليون سيجارة أي ما يعادل 8 مليون علبة سجائر مما يساعد على استقرار الأسعار وعدم إرتفاعها بهذا الشكل مرة أخرى.