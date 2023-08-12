معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 دليل القبول المركزي فى عموم الجامعات العراقية

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024/ تختلف من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، ومنذ اعلان وزارة التربية العراقية اليوم عن نتائج السادس الإعدادي عن نتائجهم وبات الكثير من الطلاب بالوقت الحالي في عموم محافظات العراق يريد التطلع علي المعدالات التي سوف تعلن عنها الجامعات العراقية بالوقت القام للقبول بها، حيث تقوم الجامعات العراقية بتحديد معدلات القبول بناءً على العديد من المؤشرات ونسب النجاح، وحسب تصريحات وزارة التعليم العالي بالعراق ان بدء التمهيد للكشف عن الاعلان عن دليل القبول المركزي فى عموم الجامعات العراقية.

دليل القبول المركزي فى عموم الجامعات العراقية

تتطلب بعض التخصصات معدلات قبول عالية، بينما تكون معدلات القبول في تخصصات أخرى أقل قليلاً، ولكن من المفترض بسبب اعلان نتائج السادس الاعدادي والتي شهدت نسب نجاح مرتفعة عن السنوات الماضية سيكون معدالات القبول بالعديد من الكليات مرتفعة للغاية عن السنوات الماضية، وعادةً ما يتم الإعلان عن معدلات القبول المطلوبة من قبل الجامعات وسيكون التسجيل الكتروني.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

كلية الطب 100.28

كلية الهدسة 93.17

كلية العلوم 86.17

الصيدلة 98.83

الادارة والاقتصاد 68

القانون 85.67

الاداب 75.17

العلوم الساحية 65.33

شروط القبول الموازي بالعراق

يجب أن يحصل الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات أو أعلى من الحد الأدنى ، حتى يتم تسجيله في كليات المجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على الطالب الحصول على متوسط إجمالي 4 درجات من الحد الأدنى ، ليتم قبوله في كليات الهندسة.

أن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى ، وذلك للالتحاق بكليات العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية.

أما باقي الكليات والمعاهد في العراق فقد حددت الوزارة أن المعدل يجب ألا يقل عن 6 درجات حتى يتم قبولها