هتعرف نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فوراً… شنو مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية الثانية العامة

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية كلياتك اي انتهت رحلة العذاب والخوف والقلق حيث قام الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية بأداء امتحاناتهم، وبعد ذلك انتهى الشوق وظهرت كافة النتائج الذي اجتهد وسعى حصد نتيجة سعيه، وحصل على أعلى الدرجات واستطاع الوصول إلى الكلية التي يرغب الانضمام لها، أما الذين كان سعيهم وجهدهم متوسط فحصلوا على درجات متوسطة، وبناء على تلك الدرجات تم تجديد التنسيق والمراحل من مرحلة أولى وثانية وثالثة، وانتهى تنسيق المرحلة الثانية والكثير ممن لم يحالفهم الحظ ولم يكن لهم نصيب التقديم في المرحلة الأولى فإنهم يبحثون عن المؤشرات التي تتعلق بتنسيق المرحلة الثانية؛ لذا سنقدم لكم خلال هذا المقال تنسيق المرحلة الثانية وتنسيقاتها فكونوا معنا.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة مرحلة ثانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن تنسيق الثانوية العامة بداية المرحلة الأولي ثم في ذلك الوقت أعلنت عن تنسيق المرحلة الثانية، مبينة أن عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم بلغ 32,502 طالب وطالبة المرحلة الثانية وذلك فيما يتعلق بالمعاهد التي تتبع الوزارة، والجدير بالذكر أن الحد الأدنى لتنسيق الشعب العلمية هو 246 درجة وما يزيد عن ذلك مما يبلغ نسبة 60%، وعدد جميع الطلاب هو 223,294 طالب، وبالنسبة للشعبة الأدبية فإن الحد الأدنى هو 238 درجة بنسبة 58,5% واجمال عدد هؤلاء الطلاب هو 45,908 طالب.

وتعتبر تلك هي المؤشرات المتوقعة خلال تلك المرحلة لهذا العام مما يجب على كل طالب وطالبة تقديم الرغبات واختيار الكلية المناسبة له والتي تناسب أيضا مجموعه والتقديم في المواعيد المحددة لذلك.

مواعيد إدخال الرغبات 2023

بالنسبة إلى المواعيد التي تم تحديدها لتقديم الرغبات وإدخالها لإتمام عملية التنسيق، والأماكن التي يمكن التقديم بها هي معامل الحاسبات الموجودة في الجامعة والأيام التي تتبع لها وذلك في الأيام التي تحددها الوزارة لتنسيق المرحلة الثانية ويبدأ العمل في تلك الأماكن بداية من 9 صباحا إلى 3 عصرا، في حين أتاحت الوزارة التقديم إلكترونيا من أي جهاز الكتروني لديه اتصال بالإنترنت وذلك على مدار 24 في الأيام المحددة للتقديم.