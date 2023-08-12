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معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024| الحدود الدنيا معدلات القبول في العراق الكليات والمعاهد

fareda salehمنذ ساعة واحدة
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معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024| الحدود الدنيا معدلات القبول في العراق الكليات والمعاهد
معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024| الحدود الدنيا معدلات القبول في العراق الكليات والمعاهد

تُعتبر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 من أهم المصطلحات البحثية التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور باستمرار، خصوصًا في الوقت الحالي. فكل طالب يتطلع إلى معرفة المعدل الرسمي للقبول في الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، وذلك بعد صدور نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي التي ظهرت اليوم بنسبة نجاح تجاوزت الـ 90 %، وهي نسبة جيدة جدًا وتدل على نجاح النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم. وبالفعل، تُنشر وزارة التعليم العالي في العراق حاليًا معدلات القبول في العراق 2023/2024.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر نتائج معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024. استجابةً لذلك، قامت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق بنشر دليل رسمي عبر موقعها الإلكتروني https://mohesr.gov.iq/ar/ يتضمن جميع نتائج القبول في الكليات والجامعات العراقية المختلفة، بغض النظر عن المجموعة التعليمية، سواء كانت علمية أو أدبية. وأشارت بعض المصادر إلى أن الوزارة تستعد حاليًا لفتح باب التسجيل للانضمام إلى الجامعات. يجب على جميع الطلاب الحصول على المعدل الخاص بهم لمعرفة الكلية التي سينضمون إليها.

الحدود الدنيا معدلات القبول في العراق 2023-2024 الكليات والمعاهد

دليل القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2024/2023 يتضمن المعدلات الدنيا للقبول في الفروع التطبيقية والأحيائية والأدبية في العراق الحدود الدنيا للقبول في العام المركزي.

الجامعة المستنصريةكلية الطب100.28
الجامعة المستنصريةكلية طب الاسنان99.5
الجامعة المستنصريةكلية الصيدلة98.83
الجامعة المستنصريةكلية الهندسة قسم الحاسوب93.17
الجامعة المستنصريةكلية الهندسة قسم الميكانيك86
الجامعة المستنصريةكلية الهندسة قسم المواد85.67
الجامعة المستنصريةكلية العلوم86.17
الجامعة المستنصريةكلية العلوم قسم الرياضيات78.5
الجامعة المستنصريةكلية القانون85.67
الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياسية79.25
الجامعة المستنصريةكلية الادارة والاقتصاد68
الجامعة المستنصريةكلية التربية74.67
الجامعة المستنصريةكلية الآداب75.17
الجامعة المستنصريةكلية الآداب قسم علم النفس77.33
الجامعة المستنصريةكلية الآداب قسم الفلسفة72.83
الجامعة المستنصريةكلية التربية الأساسية67.5
الجامعة المستنصريةكلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال66.17
الجامعة المستنصريةكلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى73
الجامعة المستنصريةكلية العلوم السياحية65.33

معدلات القبول 2023 في العراق الأدبي

يعتبر قسم الأدب في العراق من الأقسام الأساسية التي يستهدفها الطلاب عند البحث عن المعدلات المطلوبة للقبول فيها. وقد قامت وزارة التربية العراقية بنشر مجموعة من المنشورات على صفحتها الرسمية على فيسبوك لتوضيح معدلات القبول في جميع الكليات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المعدل يختلف من محافظة إلى أخرى، حسب نسبة النجاح في كل منها.

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fareda salehمنذ ساعة واحدة
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