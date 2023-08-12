معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024| الحدود الدنيا معدلات القبول في العراق الكليات والمعاهد

تُعتبر معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024 من أهم المصطلحات البحثية التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور باستمرار، خصوصًا في الوقت الحالي. فكل طالب يتطلع إلى معرفة المعدل الرسمي للقبول في الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، وذلك بعد صدور نتائج امتحانات الصف السادس الإعدادي التي ظهرت اليوم بنسبة نجاح تجاوزت الـ 90 %، وهي نسبة جيدة جدًا وتدل على نجاح النظام الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم للنهوض بالتعليم. وبالفعل، تُنشر وزارة التعليم العالي في العراق حاليًا معدلات القبول في العراق 2023/2024.

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024

بدأت الجامعات العراقية المختلفة في نشر نتائج معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023-2024. استجابةً لذلك، قامت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق بنشر دليل رسمي عبر موقعها الإلكتروني https://mohesr.gov.iq/ar/ يتضمن جميع نتائج القبول في الكليات والجامعات العراقية المختلفة، بغض النظر عن المجموعة التعليمية، سواء كانت علمية أو أدبية. وأشارت بعض المصادر إلى أن الوزارة تستعد حاليًا لفتح باب التسجيل للانضمام إلى الجامعات. يجب على جميع الطلاب الحصول على المعدل الخاص بهم لمعرفة الكلية التي سينضمون إليها.

الحدود الدنيا معدلات القبول في العراق 2023-2024 الكليات والمعاهد

دليل القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2024/2023 يتضمن المعدلات الدنيا للقبول في الفروع التطبيقية والأحيائية والأدبية في العراق الحدود الدنيا للقبول في العام المركزي.

الجامعة المستنصرية كلية الطب 100.28 الجامعة المستنصرية كلية طب الاسنان 99.5 الجامعة المستنصرية كلية الصيدلة 98.83 الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم الحاسوب 93.17 الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم الميكانيك 86 الجامعة المستنصرية كلية الهندسة قسم المواد 85.67 الجامعة المستنصرية كلية العلوم 86.17 الجامعة المستنصرية كلية العلوم قسم الرياضيات 78.5 الجامعة المستنصرية كلية القانون 85.67 الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياسية 79.25 الجامعة المستنصرية كلية الادارة والاقتصاد 68 الجامعة المستنصرية كلية التربية 74.67 الجامعة المستنصرية كلية الآداب 75.17 الجامعة المستنصرية كلية الآداب قسم علم النفس 77.33 الجامعة المستنصرية كلية الآداب قسم الفلسفة 72.83 الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية 67.5 الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية قسم رياض الاطفال 66.17 الجامعة المستنصرية كلية التربية الأساسية معلم الصفوف الاولى 73 الجامعة المستنصرية كلية العلوم السياحية 65.33

يعتبر قسم الأدب في العراق من الأقسام الأساسية التي يستهدفها الطلاب عند البحث عن المعدلات المطلوبة للقبول فيها. وقد قامت وزارة التربية العراقية بنشر مجموعة من المنشورات على صفحتها الرسمية على فيسبوك لتوضيح معدلات القبول في جميع الكليات. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المعدل يختلف من محافظة إلى أخرى، حسب نسبة النجاح في كل منها.