رابط استمارة التقديم للقبول المركزي 2023-2024 في الجامعات العراقية| الطريقة الرسمية ملء الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي

استمارة التقديم للقبول المركزي 2023 – 2024 في الجامعات العراقية، ….بعد انتهاء المرحلة الثانوية، يتاح للطلاب فرصة للتسجيل في الجامعات العراقية من خلال استمارة التقديم للقبول المركزي 2023 -2024، هناك العديد من الجامعات المرموقة في العراق التي يتطلع الطلاب في البلاد للالتحاق بها، وذلك وفقًا معايير وأسس ومعدلات محددة للقبول التي تقوم الجامعات بإدراجها لقبول الطلاب، وعبر تقرير اليوم نوفر لكم رابط استمارة التقديم للقبول المركزي 2023 في الجامعات العراقية، وخطوات ملء الاستمارة الإلكترونية تسجيل الجامعات العراقية 2023-2024، والشروط المطلوبة، وكافة التفاصيل الخاصة ب استمارة التقديم للقبول المركزي 2023 في الجامعات العراقية .

استمارة التقديم للقبول المركزي 2023 في الجامعات العراقية

وضعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق عدد من ضوابط القبول المركزي 2023 في الجامعات العراقية، والتي يجب أن تتوافر لدى الطلاب العراقيين الراغبين في الالتحاق في الجامعات العراقية، والشروع في أول خطوة وهي تسجيل استمارة التقديم للقبول المركزي 2023 -2024 في الجامعات العراقية وجاءت تلك الضوابط كما يلي:

يكون الطالب من خريجي السنة الحالية 2023.

وبالمثل، الطلاب العراقيون “الوافدين” المهاجرون والحاصلون على شهادة الاعدادية أو ما يعادلها من مواليد عام 1998 أو بعده.

يتطلب من خريجي الدراسة الإعدادية في الفرعين التطبيقي والإحيائي أن يقوموا بملء خمسين اختيارًا، على أن يكون عدد المعاهد التي يختارونها لا يقل عن عشرة.

يجب على خريجي الفرع الأدبي ملء ما لا يقل عن 25 اختياراً، ولا يجب أن يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة.

فيما يتعلق بخريجي فرع الفنون، هناك عشرة اختيارات على الأقل لعدد المعاهد في كل منها خياران على الأقل.

الطريقة الرسمية ملء الاستمارة الإلكترونية للقبول المركزي 2023-2024

رابط استمارة التقديم للقبول المركزي الإلكترونية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق استمارة التقديم للقبول المركزي في الجامعات العراقية 2023-2023، وأكد المتحدث الرسمي للوزارة أن الاستمارة الالكترونية للقبول المركزي 2023-2024 الخاصة بفروع “قبول السادس الأحيائي، استمارة قبول السادس التطبيقي 023-2024، استمارة قبول السادس ادبي 2023-2024” تم إطلاقها عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة عبر الرابط التالي ….هناااااا

مشيراُ أن استمارة التقديم للقبول المركزي الالكترونية متاحة للتقديم لكل الطلاب فروع الإحيائي والتطبيقي والأدبي، مضيفاً، أن هناك آلية يجب الألتزام بها وهي:

خريجي الفرعين الاحيائي والتطبيقي : يتوجب عليهم ملء 50 اختيارا ولا يقل عدد المعاهد فيها عن عشرة.

يملأ خريجي الفرع الادبي ما لا يقل عن 25 اختيارا حتى 50 اختياراً، وأن لا يقل عدد المعاهد في الاستمارة الالكترونية للتقديم للقبول المركزي2023-2024 عن 10 معاهد.

متى ينتهي موعد التسجيل في الجامعات العراقية؟

أعلنت الوزارة أن التقديم على الجامعات العراقية سوف يستمر حتى الثلاثاء 4 أكتوبر عام 2023.